ElPozo Murcia renueva a Henrique y lo cede al L84 italiano

ElPozo Murcia Costa Cálida FS y el guardameta brasileño Henrique Kasper Barbieri amplían su vinculación hasta junio de 2028. El portero disputará la temporada 2026-27 en calidad de cedido en el L84 italiano, conjunto dirigido por el técnico español Diego Ríos.

Henrique llegó a ElPozo Murcia en el verano de 2025 procedente del Illes Balears Palma Futsal, donde conquistó la UEFA Futsal Champions League y la Copa Intercontinental, reforzando la portería del conjunto murciano con un guardameta con una trayectoria consolidada en la Primera División española.

En su primera temporada defendiendo la camiseta de ElPozo Murcia confirmó su rendimiento en la élite, formando parte de una plantilla que alcanzó la final del Play Off por el título de Liga y logró la clasificación para la UEFA Futsal Champions League 2026-27.

La ampliación de contrato hasta 2028 refleja la confianza de ElPozo Murcia en Henrique, un portero que ha demostrado su calidad, personalidad y capacidad para competir al máximo nivel desde su llegada al Club.

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La próxima temporada, Henrique defenderá la portería del L84 italiano, equipo entrenado por Diego Ríos, en una cesión que forma parte de la planificación deportiva de ambas entidades.