Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Envases Jueves MurciaAccidente Los GarresEnza NegraMundial Murcia EspañaErrores frecuentes reciclajeTrump Sánchez mundial
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

El origen de la trifulca tras la final: un puñetazo de Nahuel Molina a Rodri

El jugador del Atlético de Madrid inició la batalla entre Paredes, Eric Garcia y Gavi

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido

X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mario Roldán

El comportamiento de la selección argentina tras el partido contra España dejó mucho que desear. Mientras los jugadores españoles celebraban el histórico título después de un monólogo en la final, en la que la 'Albiceleste' ni siquiera disparó entre los tres palos de la portería de Unai Simón, Leandro Paredes se enzarzó con Eric Garcia, al que agarró del cuello, y Gavi, al que tiró varias veces al suelo.

Sin embargo, la trifulca la inició Nahuel Molina. El futbolista del Atlético de Madrid, que ingresó al terreno de juego en el minuto 58 para sustituir a Gonzalo Montiel, soltó un puñetazo en el estómago a Rodri sin motivo aparente, cuando el Balón de Oro del Mundial salió corriendo desde el banquillo a celebrar el éxito con el resto de sus compañeros.

El jugador del Manchester City, tras el golpe, frenó su carrera y fue a pedir explicaciones a Molina, con el que se encaró antes de la aparición de Eric Garcia. El zaguero del FC Barcelona trató de poner paz hasta que intervino Paredes. El futbolista de Boca Juniors agarró del cuello al de Martorell y, posteriormente, con la colaboración de Thiago Almada, tiró un par de veces al suelo a Gavi, que acudió a socorrer a su compañero.

Esa no fue la única trifulca tras el pitido final. Después de la tangana, Roberto Fabián Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, asestó un puñetazo en el cuello a Dani Olmo, mientras este festejaba la consecución de la segunda estrella. Eric Garcia, alucinado por lo que acababa de pasar, pues estaba al lado del egarense, empujó al excentral del Valencia.

Noticias relacionadas y más

El comportamiento de Argentina empañó una final en la que no comparecieron sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Salvo un par de intentos a la desesperada en los compases finales, con el 1-0 ya en el marcador, la 'Albiceleste' no inquietó a la impenetrable defensa española, que solo ha encajado un gol en el Mundial. Una cifra histórica, pues ninguna campeona del mundo había recibido menos de dos tantos.

Fuente: Sport

Añádenos en Google
  1. Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
  2. Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia
  3. Del bulevar del soterramiento a la estación de El Carmen: Los grandes proyectos que se abren camino en Murcia
  4. La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
  5. Incendio en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto
  6. Investigan el hallazgo de un fardo sospechoso en una playa de La Manga del Mar Menor
  7. Los Garres, representante de la Región de Murcia en la final del Mundial
  8. Dos nuevas glorietas unirán la entrada a la ciudad con el Cabezo Beaza

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

Frenazo de las hipotecas en la Región con una de las mayores caídas de firmas de todo el país

Frenazo de las hipotecas en la Región con una de las mayores caídas de firmas de todo el país

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

La Región comienza con alertas naranjas la peor semana en lo que va de verano

La Región comienza con alertas naranjas la peor semana en lo que va de verano

Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial

Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial

5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano

5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano

Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España

Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026
Tracking Pixel Contents