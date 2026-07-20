El Lorca Deportiva 26-27 empieza a rodar

El plantel del Lorca Deportiva, todavía incompleto, para la temporada 2026-27, ha empezado el trabajo de pretemporada. Lo hizo en la mañana del lunes en el Polideportivo de La Torrecilla a las órdenes del aguileño Sebas López, quien repite por tercera campaña consecutiva. Un total de veintidós jugadores se ejercitaron durante casi dos horas. Veinte del primer equipo más los canteranos, Luna y Miguel Ángel.

Los jugadores que continúan de la pasada temporada son el meta Ernestas, los defensas Escobar y Sergi; los centrocampistas Willy, Álvaro Martínez, Dani García y Alex Peque, además del atacante Naranjo.

Los nuevos son el meta Vassilev (Marbella); los defensas Adrian Cagigal (Rayo Cantabria), Asier Pérez (Tudelano), Marc Garcia (Poblense), Sergio Carmona (Rayo Mahadaonda) y Antonio Sola (Bergantiños); los centrocampistas, Chus Ruiz (La Unión), Kike Carrasco (Minera), Chesco (Águilas B), Mateo Enríquez (Teruel) y Pedrosa (Águilas); además del delantero Talaverón (Linares). Los sub-23 son Vassilev, Escobar, Adrián Cagigal, Asier Pérez, Sergio Carmona y Chesco.

Es intención de los técnicos incorporar un lateral derecho y algún centrocampista ofensivo o delantero, para cerrar la plantilla.

El Lorca Deportiva jugará su primer amistoso el sábado ocho de agosto en la localidad almeriense de Cantoria. La principal novedad de la nueva temporada es que el Lorca Deportiva, al igual que el resto de equipos murcianos, va a competir en el grupo III de Segunda RFEF. El club lorquino empezará el día nueve de septiembre ante el Elche Ilicitano y una semana después jugará en el estadio Los Arcos ante el Orihuela.