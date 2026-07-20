El FC Cartagena oficializa el fichaje de Raúl Dacosta

El FC Cartagena ha confirmado la incorporación oficial de Raúl Dacosta, ratificando así la noticia que este diario adelantó el pasado martes. Con la llegada del extremo orensano, el club albinegro completa ya su novena operación en este intenso mercado de verano, reafirmando el compromiso de la dirección deportiva por cerrar una plantilla competitiva antes de que el equipo termine de consolidarse en este inicio de pretemporada. El fichaje no es casual, sino el resultado de un trabajo planificado que busca dotar al técnico de herramientas específicas para afrontar las exigencias de la nueva campaña.

El factor determinante en esta incorporación es la plena confianza que existe entre el futbolista y el cuerpo técnico. La llegada de Dacosta al Cartagonova está marcada por el reencuentro con Íñigo Vélez, con quien ya compartió vestuario hace tres temporadas en la SD Ponferradina. Aquella etapa bajo la dirección del entrenador vitoriano supuso un punto de inflexión en la carrera del atacante, que firmó allí sus mejores registros profesionales —sumando 3 goles y 6 asistencias—. Este conocimiento mutuo entre jugador y técnico se antoja clave para acelerar la adaptación del futbolista, permitiendo que la sintonía en el campo sea inmediata y que los mecanismos tácticos que Vélez pretende implementar fluyan desde el primer día de trabajo.

Lleva años atascado el FC Cartagena en los extremos. Desde Mohammed Dauda, uno de los pocos aciertos en esa delicada posición ha sido el de Yanis Rahmani. Este mercado, Javier Hernández quiere acabar con el problema y para ello ha firmado a Abdel Lah, Rubén Richarte y Raúl Dacosta, quienes acompañarán a Benito Ramírez en los costados.

A pesar de contar únicamente con 24 años, el extremo cuenta con una trayectoria forjada en los escalones más exigentes del fútbol español. Su periodo de formación pasó por academias de élite como las del Real Madrid, Celta de Vigo y Espanyol, entornos que le permitieron pulir una madurez competitiva inusual para su edad. Su último curso en el filial del FC Barcelona terminó de consagrarle como un futbolista de garantías: participó en 27 encuentros, consolidándose en 24 de ellos como titular indiscutible. Más tarde llegó al Racing de Ferrol, desde donde proviene. La pasada temporada disputó 34 encuentros y fue titular en 15 de ellos con el cuadro gallego en Primera RFEF Esa regularidad es precisamente lo que el Cartagena buscaba para apuntalar la segunda línea de su ataque, donde la competencia y la profundidad de banquillo serán vitales.

En cuanto a su perfil técnico, el FC Cartagena ficha a un futbolista versátil y con recursos para desequilibrar partidos. Dacosta es un extremo zurdo, que siendo diestro le gusta partir desde la banda e ir hacia el dentro mirando siempre a la portería rival y, además, está dotado de una notable capacidad de desborde en el uno contra uno, una cualidad cada vez más necesaria para romper defensas cerradas. Su juego no se limita al desborde puro, sino que destaca por una gran inteligencia en la asociación con sus compañeros, facilitando la fluidez ofensiva del equipo. A su repertorio se suman un potente disparo de media distancia y una peligrosa capacidad de ejecución en acciones a balón parado, detalles técnicos que pueden decantar partidos ajustados a favor de los albinegros. Con esta novena incorporación, la maquinaria del Cartagena sigue rodando, demostrando que el objetivo es alcanzar un nivel de competitividad máximo lo antes posible.