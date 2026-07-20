El FC Cartagena echa a rodar con la base del proyecto casi definida

El FC Cartagena levanta hoy el telón de la temporada 2026-27. Tras superar el pasado viernes los habituales reconocimientos médicos, la plantilla albinegra salta por primera vez al césped para iniciar una pretemporada que debe servir para construir un equipo llamado a pelear por el regreso al fútbol profesional. Será también el estreno de Íñigo Vélez al frente de las sesiones de trabajo, en un verano en el que la dirección deportiva ha acelerado la planificación hasta el punto de poner a disposición del técnico un grupo prácticamente completo desde el primer día.

No es un detalle menor. En las últimas campañas, el Cartagena había arrancado muchas pretemporadas con plantillas a medio hacer, obligando a los entrenadores a trabajar durante semanas con un elevado número de futbolistas del filial y con numerosas incorporaciones pendientes. Esta vez, sin embargo, el escenario es muy distinto. A falta de tres fichajes para cerrar definitivamente el plantel, el cuerpo técnico contará desde el inicio con la inmensa mayoría de los jugadores que defenderán la camiseta albinegra durante el curso.

El primer entrenamiento servirá para comenzar a implantar la idea futbolística de Íñigo Vélez, que tendrá por delante cerca de seis semanas de preparación antes del inicio liguero. Más allá del aspecto físico, los primeros días estarán marcados por las sesiones de adaptación, la recuperación de sensaciones tras las vacaciones y las primeras consignas tácticas del entrenador vasco.

La planificación deportiva también permite observar una plantilla muy equilibrada por líneas. La portería ya cuenta con dos de sus piezas fundamentales, Lucho García y Jhafets, llamados a competir por la titularidad durante toda la temporada.

Pablo de Blasis, durante un entrenamiento de esta semana en el Cartagonova. / Prensa FC Cartagena

La defensa, una de las líneas más renovadas

La defensa, una de las líneas más renovadas respecto al pasado curso, llega completamente cerrada. En el lateral derecho estarán Dani Perejón y Marc Jurado, mientras que el costado izquierdo queda cubierto por Nacho Martínez y Adrián Corral. Para el eje de la zaga, Vélez dispondrá de Imanol Baz, Rubén Serrano, Gregory Kelo, Marco Carrascal y Luca Lohr, una amplia nómina de centrales que permitirá aumentar la competencia interna desde el primer entrenamiento.

También el centro del campo presenta ya su configuración prácticamente definitiva. La incorporación de Dani Ajenjo termina de reforzar una medular en la que también figuran Jean Jules, Pablo Clavería, Pablo de Blasis e Iker Abellán, una mezcla de experiencia, recorrido y calidad que deberá convertirse en una de las bases sobre las que se sustente el proyecto cartagenerista.

En las bandas todavía queda pendiente un movimiento que el club da prácticamente por cerrado. Raúl Dacosta está muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Cartagena, una incorporación que elevaría el nivel ofensivo de un sector del campo donde ya aparecen Rubén Richarte, Benito Ramírez y Abdel Lah. La llegada del extremo permitiría ampliar las alternativas para un entrenador que busca profundidad, velocidad y capacidad de desequilibrio por fuera.

Íñigo Vélez, entrenador del FC Cartagena, da instrucciones en un entrenamiento en el estadio Cartagonova / FC Cartagena

La parcela ofensiva es, precisamente, la que todavía concentra buena parte de los esfuerzos de la dirección deportiva. A día de hoy, Ibán Ribeiro, Marcelo y Caye, delantero del filial, comenzarán la pretemporada a las órdenes de Íñigo Vélez, aunque el club sigue trabajando para reforzar esa demarcación con un 9 de garantías.

El gran objetivo de la dirección deportiva continúa siendo Toni Villa. El futbolista es una de las prioridades del Cartagena para apuntalar el ataque y las conversaciones permanecen abiertas con la intención de que pueda incorporarse en las próximas semanas. Su llegada supondría un importante salto de calidad para una plantilla que todavía podría reservar una última ficha para incorporar un delantero centro con capacidad para marcar diferencias.

Esa es precisamente la principal incógnita que queda por resolver. Aunque la previsión pasa por completar la plantilla con tres incorporaciones, en el club no descartan acudir al mercado si aparece la oportunidad de incorporar un perfil interesante.

Mientras tanto, el balón vuelve a ser protagonista. El Cartagena inicia este lunes un camino largo, exigente y lleno de expectativas. Las primeras carreras, los ejercicios físicos, los rondos y las primeras pruebas tácticas marcarán el comienzo de un proyecto que pretende en mayo estar peleando en la zona alta de la tabla.