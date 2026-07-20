ElPozo Murcia se refuerza con el goleador Drahovsky

ElPozo Murcia ha cerrado uno de los movimientos más ilusionantes del mercado estival con la contratación de Tomáš Drahovský. El ala eslovaco, un viejo conocido de la Liga española, se convierte en la nueva referencia ofensiva del equipo murciano para las dos próximas temporadas, comprometiéndose con el club hasta junio de 2028.

Tras una exitosa etapa en el Meta Catania italiano, donde recientemente alzó la Copa de Italia y la Coppa della Divisione, Drahovský regresa a España con el objetivo de elevar el techo competitivo de un proyecto que, tras acariciar el título de Liga y asegurar su regreso a la UEFA Futsal Champions League la pasada campaña, busca dar el paso definitivo hacia la gloria.

Drahovský, que lucirá el dorsal 18, es un perfil contrastado en la Primera División española. Su paso previo por clubes como Plásticos Romero Cartagena, Industrias Santa Coloma e Inter FS le otorga una ventaja competitiva fundamental: conoce la exigencia de la competición nacional y sabe lo que es marcar las diferencias.

Su carta de presentación es inmejorable: la capacidad goleadora. No en vano, el eslovaco fue máximo artillero de la Primera División en las temporadas 2020-21 y 2024-25. Su instinto dentro del 40x20 no es casualidad; a sus 33 años, acumula una trayectoria brillante que incluye distinciones de máximo nivel, destacando especialmente sus diez premios como Mejor Jugador de Eslovaquia, un hito que lo acredita como una de las figuras más consistentes del panorama europeo.

El palmarés del nuevo ala no deja lugar a dudas: cuatro Ligas de Eslovaquia, dos de Hungría, una de la República Checa y una Copa de S.M. El Rey avalan su capacidad para liderar proyectos. Su siguiente reto es hacerlo en Murcia.