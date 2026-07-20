Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Envases Jueves MurciaAccidente Los GarresEnza NegraMundial Murcia EspañaErrores frecuentes reciclajeTrump Sánchez mundial
instagramlinkedin

En Directo

MUNDIAL 2026

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e / Alberto Paredes / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.

Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
  2. Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia
  3. Del bulevar del soterramiento a la estación de El Carmen: Los grandes proyectos que se abren camino en Murcia
  4. La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
  5. Incendio en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto
  6. Investigan el hallazgo de un fardo sospechoso en una playa de La Manga del Mar Menor
  7. Los Garres, representante de la Región de Murcia en la final del Mundial
  8. Dos nuevas glorietas unirán la entrada a la ciudad con el Cabezo Beaza

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

Un hombre de 48 años afectado por inhalación de humo tras un incendio en una nave de tapizados de Yecla

Un hombre de 48 años afectado por inhalación de humo tras un incendio en una nave de tapizados de Yecla

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

Banca March: por qué es el banco más recomendado por sus clientes

Banca March: por qué es el banco más recomendado por sus clientes

La vivienda asequible requiere suelo disponible

La vivienda asequible requiere suelo disponible

La Rendija de Sabiote (20/07/2026)

La Rendija de Sabiote (20/07/2026)

El delegado de Sánchez, contra la Región

El delegado de Sánchez, contra la Región
Tracking Pixel Contents