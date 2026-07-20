Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fardo sospechoso La MangaLos Garres mundialMurcia final mundialRefuerzo policial murcia mundialEspaña-Argentina mundial
instagramlinkedin

Pasando la Cadena

Digan lo que digan

Ser lo que somos no se dibuja en un instante, sino en el largo trecho que nos lleva al triunfo, al fracaso o a la intranscendencia. La vida es el camino, amigos. Lo demás, adornos

Seguidores animan al autobús de la selección

Seguidores animan al autobús de la selección / LAVANDEIRA JR.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Luis Ortín

José Luis Ortín

Un resultado puede ser caprichoso, pero el trabajo previo no. Hay vida más acá y más allá de cualquier meta porque el camino es lo relevante. El camino para llegar es lo que define y el título, aun siendo lo que se recuerda y conmemora, solo su corona. Ser lo que somos no se dibuja en un instante, sino en el largo trecho que nos lleva al triunfo, al fracaso o a la intranscendencia. La vida es el camino, amigos. Lo demás, adornos.

Escribo la última columna de la temporada a nueve horas de que ruede el balón entre Argentina y España y tengo sensaciones encontradas. Esperanza por el juego de los de De la Fuente y nostalgia prematura porque al final del día todo habrá acabado. Ilusión por ver de nuevo a los nuestros y tristeza vieja porque cualquier detalle puede dar al traste con una trayectoria ejemplar. Y es que, el pasado también cuenta.

Porque junto a la parada balonmanística de Casillas a Robben y el histórico gol coral de Iniesta en el glorioso Mundial de Sudáfrica en 2010, recuerdo la injusticia de Corea en 2002; junto al penalti marcado de Cesc a Italia en la Eurocopa de 2008, donde empezó todo, me sobrevuela el fallado ante Bélgica por Eloy en Méjico en el Mundial del 86; junto al atlético gol de Torres a Alemania en la final de la Eurocopa de 2008, me vienen los fallados por Salinas y Cardeñosa o el no gol que sí fue de Michel ante Brasil o el codazo impune de Tassotti a Luis Enrique también en EEUU en otros tantos Mundiales nefastos.

Pero también me consuela la goleada a Italia en la final de la Eurocopa de 2012; espejo en el que mirarnos esta noche frente a la Argentina de Messi. El mejor jugador de la historia, sin ninguna duda.

Y me consuela porque veo a nuestro equipo actual, de la mano del riojano De la Fuente, como bastante similar al de entonces. Y es más, si solo fuera fútbol lo que se disputa esta noche, mi apuesta seria un tres o cuatro a cero para los chicos del maestro Rodri sobre los guerrilleros del imperial Messi. Porque esta España me recuerda más a la de dos mil doce que a la de dos mil diez. Más fútbol, más seguridad, más alegría y más goles.

Y digo si fuera solo fútbol porque el árbitro esloveno que nos han puesto para la final de Nueva York tendrá mucho que ver en lo que resulte el partido. Y en el primer cuarto de hora se verá retratado. Si logra hacerse con el mando del encuentro, dejando jugar, pero no enmierdar el choque, el fútbol saldrá ganando. Y a eso no hay quien gane hoy por hoy a la selección española de fútbol.

Dicen que fútbol es todo, como algunos taurinos que hasta el rabo todo es toro, pero dar leña por amedrentar o por incapacidad de hacer otra cosa no solo no es fútbol, sino que lo destruye. Y en eso no ganan los nuestros.

Rodri es el mejor mediocentro del mundo. Laporte y Cubarsí son la mejor pareja de centrales de este Mundial. Porro y Cucurella los laterales más solventes, tanto en defensa como en ataque. A Olmo solo Messi le disputa la media punta más brillante, Fabián le saca varias cabezas a cualquier otro interior del campeonato y Lamine, aun sin marcar y casi a medio gas, es el extremo más desequilibrante. Si, además, esta noche enchufa seremos campeones con holgura. Y es lo que muchos esperamos.

Porque hay que sumar a Pedri, que también tendrá mucho que decir. Igual que a Oyarzabal, a Baena y cómo no, al rutilante Merino de los goles imposibles. Y a Unai Simón. El portero tranquilo que impone serenidad e inicia el juego desde atrás. Sin alardes, sin desplantes, sin nervios y con pocas palabras. En él empieza el pasillo de seguridad, que diría el inolvidable Luis Aragonés, artífice del renacer de la España sin miedos y sin complejos ante nadie.

Que ruede la pelota y que gane el mejor. Y la mejor selección es la española. De la Fuente lo expresó sin duda alguna y quienes aman el fútbol lo refrendan. Nosotros también.

Así que pase lo que pase, nuestros internacionales ya son campeones de este Mundial de tantas rarezas. Y lo son a base de buen fútbol.

Noticias relacionadas

Ni más, ni menos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents