Ferran, de "pechofrío" a héroe: "Este gol ha sido de 47 millones de personas"

Hay una creencia instaurada en el fútbol que sostiene que gana quien tiene más corazón porque el fútbol también tiene razones que la razón no entiende. Pero la realidad demuestra que cuando uno tiene delante a alguien más talentoso o a un equipo mejor, tiene poco que hacer. Por eso España quería en semifinales a Francia: "Somos mejor equipo y siempre les ganamos". Y por eso estaban tranquilos ante Argentina, porque en lo futbolístico se reconocían mejores, tenían más identidad.

"Los mejores del mundo"

España fue fiel a sí misma. Lo advirtió Rodri antes de medirse a Francia: "Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder". Y no tuvo ningún miedo a ganar. Siempre ha sido impopular llamar a las cosas por su nombre, pero Luis Aragonés lo repitió en 2008 tanto que convenció a los jugadores ante la Francia de Henry y la Alemania de "Wallace" (Ballack): "Hacemos fiesta si les ganamos. Y como somos mejores, además, les vamos a ganar". 'Zapatones' quitó el complejo y Del Bosque, con esa naturalidad salmantina propia de Unamuno, lo ratificó en la prórroga en Johannesburgo: "Tranquilos, sois mejores". Ahora De la Fuente ha bordado la segunda estrella llamando a las cosas por su nombre: "Somos el mejor equipo del mundo". Y lo ratifican los 38 partidos que suma España sin ser derrotada, nuevo récord. O los 50 que encadena Fabián sin perder con la camiseta de España.

El partido de Argentina fue impropio de un candidato a ganar una copa del mundo, pero sobre todo de la despedida de un jugador majestuoso como Lionel Andrés Messi Cuccittini. El único argumento, junto a la presencia del 'Dibu' Martínez en la portería, para explicar qué hacía Argentina en la final. Ni un tiro a puerta o fuera de la misma en el tiempo reglamentario por una veintena de España, una docena entre palos. A eso se sumó un juego marrullero plagado de empujones a destiempo y provocaciones continuas. Una imagen bochornosa de una selección con jugadores especialmente sucios como Paredes o Enzo Fernández. Argentina se aferró a la resiliencia, el relato que ha abanderado durante todo el Mundial. A eso y a la complicidad arbitral de un esloveno llamado Slavko Vincic que no quiso echar a Paredes y que anuló un gol de Nico Williams clamorosamente sin acudir siquiera al VAR. Alimentaba así las sospechas del interés de FIFA por ver a Messi marcharse levantando otra copa.

Ferran: "El destino estaba escrito"

Caminaba el partido camino de los penaltis, lo que en realidad era un triunfo para esta Argentina resiliente, hasta que un centro pasado de Porro fue perseguido en el segundo palo por Nico devolviéndola al medio, donde apareció la fe de Ferran para clavar en la red su remate. Ferran, al que desde los medios argentinos habían bautizado como un "pechofrío" se disfrazó de Iniesta y España ganó un partido que solo mereció ganar ella. España despedía al jugador más grande que hemos visto en un campo, Lionel Messi, como antes hizo con Cristiano Ronaldo. El delantero azulgrana se acordaba del país al recoger su título de jugador del partido: "No he pensado, me venía el balón a mi y creo que me lo merecía. Solo quiero coger la Copa para estrujarla. Necesito tiempo para asimilar, ha sido un gol de 47 millones de personas, no solo mio. Esto es un equipo de 26 y cada uno dentro del torneo ha tenido su momento. Dios le da cosas a la gente que se merece, ha sido un Mundial duro a nivel personal, soy una persona creyente, dejé todo en manos de él y él me ha dado este gol de hoy".

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Luis de la Fuente, emocionado, ponía el colofón a esta victoria: "El partido se tenía que haber decantado bastante antes, pero las paradas del 'Dibu' lo han impedido. Es una final y hasta con diez hemos tendido que sufrir. Siento mucho orgullo por esta generación de periodistas que ha ido creciendo fieles a esta idea de juego y dando un ejemplo de equipo, de grupo y de familia. Gente con un potencia y un talento enorme. Para mí es un honor acompañarles en este trayecto. Estoy muy emocionado echando la vista atrás. Hemos ganado todo. Y eso es maravilloso. Es un ejemplo para el deporte español y para la juventud. Juntos somos más fuertes".