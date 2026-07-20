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MUNDIAL 2026

La celebración de la selección española por el Mundial arrancará una hora más tarde tras el retraso en su llegada a Madrid

La RFEF retrasa el programa oficial después de que el vuelo de la expedición aterrizara sobre las 14:30 horas

El capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, levanta el trofeo de campeón del mundo de 2026 tras derrotar (1-0) a Argentina en la final en Nueva Jersey (Estados Unidos).

El capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, levanta el trofeo de campeón del mundo de 2026 tras derrotar (1-0) a Argentina en la final en Nueva Jersey (Estados Unidos). / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

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Andrea San Martín

Madrid

Los actos de celebración por la conquista del Mundial de 2026 por parte de la selección española comenzarán aproximadamente una hora más tarde de lo previsto, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El cambio responde al retraso en la llegada del equipo a Madrid, donde miles de aficionados esperan acompañar a los nuevos campeones del mundo.

La expedición de La Roja aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre las 14:30 horas, en lugar de las 12:50 inicialmente previstas. Tras la llegada, los integrantes del equipo permanecen almorzando antes de continuar con la agenda institucional.

La delegación, encabezada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán, Rodrigo Hernández, se desplazará sobre las 17:30 horas al Palacio de La Zarzuela, donde será recibida por la Familia Real.

Recepción en La Moncloa antes de la rúa

Tras el acto en Zarzuela, la selección acudirá al Palacio de La Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este domingo presenció desde el palco del MetLife Stadium de Nueva Jersey, junto a la Familia Real, la victoria de España frente a Argentina (1-0) en la final del Mundial, decidida con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

Una vez concluyan las recepciones oficiales, la selección recorrerá las calles de Madrid en un autobús descubierto acompañada por miles de aficionados. La rúa comenzará a partir de las 19.00 horas desde La Moncloa y discurrirá por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, la plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá y Alfonso XII, antes de finalizar en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles.

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Allí tendrá lugar el acto central de la celebración, con la presentación de los futbolistas ante la afición y varias actuaciones musicales.

Fuente: El Periódico de España

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