El Águilas FC inicia la pretemporada

Con los reconocimientos médicos, comenzó este lunes la pretemporada el Águilas FC. Las pruebas médicas se realizaron por la mañana y por la tarde, la plantilla ya realizó su primer entrenamiento en el Polideportivo Municipal. Allí se llevó a cabo la primera toma de contacto y la primera sesión de entrenamiento dirigida por Adrián Hernández. El preparador costero comentó que en la primera semana «haremos toma de contacto con balón, para equilibrar los puntos fuertes con los flojos de los jugadores, y conceptos tácticos». El objetivo para la temporada es «competir». «Si nos lleva a la permanencia, estupendo, los dos primeros meses que son muy difíciles», decía, añadiendo que la plantilla tiene trabajo adelantado. «No empezamos de cero, porque tenemos el 50 por ciento de la plantilla del año pasado que conoce nuestros métodos de trabajo».

Antes de comenzar este primer entrenamiento, Alfonso García se dirigió a la plantilla. Para este proyecto 26-27, los costeros cuentan con un equipo de jugadores jóvenes, puesto que tan solo Salcedo supera los treinta años, que tiene el capitán Mario Abenza. El resto del plantel no llega a esa edad. Para completar la plantilla faltan por cubrir dos fichas sénior, una de ellas servirá para firmar a un lateral zurdo. «Queremos reforzar esas posiciones con un lateral o un extremo izquierdo», apuntaba Pedro Reverte, quien no descarta «estudiar la posibilidad de incorporar a otro centrocampista»

Los costeros disputarán su primera amistoso de pretemporada el próximo sábado. Será en el Centenario El Rubial ante la UD Almería de Segunda División en el Memorial Alfonso García Zapata.

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La plantilla con la que ha comenzado la pretemporada Adrián Hernández está formada por los porteros Salcedo e Iván Martínez; los defensas Johan Terranova, José Mas, Antonio Sánchez, Fromsa, Revuelta, Héctor Martínez; centrocampistas Mario Abenza, Adri Pérez, Yasser, Alonso, Juanma Raigal, Heredia y Serpeta; delanteros Chris Martínez, Javi Castedo y Gonzalo Serrano.