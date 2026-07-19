La Mafer Crosstrail Ricote ha venido para quedarse

La mágica noche del 18 de julio se recordará en Ricote como la noche que nació la Mafer Crosstrail Ricote, algo más que una carrera, una forma de conjugar el Valle de Ricote y el Cross y donde la magia de este maravilloso entorno absorbió a cientos de corredores en una conjugación perfecta de Cross y fiesta.

Mafer Soluciones electrónicas, junto con el Ayuntamiento de Ricote y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia organizaron esta fiesta del deporte, que desde las 20.00 reunió a cientos de corredores en el paraje de la Piezas, epicentro del evento, donde hubo deporte y fiesta, ya que la organización preparó para los participantes y allegados un sinfín de actos, barbacoa, música e incluso al afamado Caricatorres que hizo las delicias de los asistentes.

Concienciado con la inclusión deportiva

Uno de los actos centrales el evento fue la participación y visibilización del “Proyecto Cohete Manuel”, donde se presentó el proyecto “Dale Cohete Manuel” para la puesta en valor de este magnífico proyecto que quiere la inclusión real, buscando garantizar que los niños con autismo, TDAH y otras neurodivergencias tengan acceso a las mismas oportunidades y escuelas deportivas adaptadas, queriendo ser uo más en la práctica deportiva y en la plena inclusión de estas personas en el deporte.

En la meramente deportivo dos pruebas, una no competitiva, una marcha senderista de cerca de 10.000 metros donde casi cien personas se animaron a recorrer en maravilloso entrono de Ricote, y tras ellos la prueba competitiva donde se impuso de manera ajustada a sus rivales Alfonso Miguel Guirado (44.27) ya que Henry Acebo (44.49) le puso las cosas difíciles hasta el tramo final, mientras que David Serrano (46.02) cerraría el pódium en la categoría masculina. En la prueba femenina Patricia Manuel Martínez (58.47) se haría fácilmente con la victoria mientras que Gema Manuel Martínez (1h.02.36) se haría con la segunda plaza y Sonia Mejías Martínez (1h.02.48) en un apretado final se haría con el tercer puesto.

El resto de categorías quedaría conformado de la siguiente manera: Valeria Moreno y Samuel Iniesta en Juvenil; Marco Martínez en Sub23; María Ríos y David Serrano en M35; Patricia Manuel y Henry Salvador en M40; Sonia Mejías y Sergio Pay en M45; Amelia Guirao y Jeús Molina en M50; Pascual del Castillo en M55; Lola Martín y Salvador Calabuig en M60 y Ángel Martínez en M65.

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Sin duda una escusa perfecta para volver a Ricote y envolverse en la magia de su entorno con la luna de fondo y el Valle de Ricote como lienzo donde escribir una de las mejores carreras nocturnas de nuestro entorno.