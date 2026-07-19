Joel Jorquera sigue los pasos de David Flakus en el Real Murcia

El Real Murcia hizo oficial ayer lo que era un secreto a voces. Joel Jorquera volverá a vestir la elástica grana la próxima temporada 2026-2027. El extremo de Castelldefels regresa en propiedad al club grana, poniendo fin a una compleja operación en la que la entidad murciana ha tenido que jugar sus cartas con paciencia.

El acuerdo entre el club y el futbolista estaba cerrado desde hace varios días. La dirección deportiva, encabezada por Sánchez Breis, detectó la necesidad de apuntalar una parcela ofensiva, sobre todo la banda izquierda, y tenía a Joel Jorquera marcado como la prioridad absoluta tras su excelente desempeño en la segunda mitad de la pasada campaña. Sin embargo, la firma definitiva quedaba supeditada a que el jugador solventara su situación contractual con el Moreirense, el club portugués al que pertenecía.

La vuelta de Jorquera es, en principio, una apuesta sobre seguro. Durante su cesión el pasado mercado invernal, el extremo se convirtió en un activo determinante para el equipo. Su verticalidad, velocidad y capacidad para romper líneas fueron fundamentales en los 18 partidos que disputó, dejando un balance de cinco goles y una asistencia que ayudaron a elevar el nivel competitivo del equipo en la recta final del campeonato. Su llegada no fue tan llamativa como la de otros, pero sí fue junto a Óscar Gil, de los que más nivel mostraron.

Joel Jorquera, protagonista al marcar dos goles. / LOF

La afición, feliz

Esta operación guarda similitudes estratégicas con la realizada el verano pasado con David Flakus, quien también aterrizó en Nueva Condomina tras una cesión invernal previa que convenció a los técnicos y a todos los aficionados. Al igual que ocurrió con el esloveno, la dirección deportiva ha priorizado dar continuidad a un futbolista que ya conocía el ecosistema grana, evitando los riesgos que conlleva apostar por caras nuevas que requieren un periodo de adaptación al club y a la ciudad. Además, para la afición esta noticia se ha recibido con alegría, al igual que el verano pasado con el atacante balcánico.

Sin embargo, el desenlace económico de ambos movimientos presenta diferencias notables. Mientras que la consolidación de David Flakus el pasado curso supuso un desembolso de 500.000 euros al Castellón, en una operación arriesgada para las arcas del club, la vuelta de Jorquera se ha cerrado sin necesidad de pagar traspaso alguno. Esta gestión financiera permite al club optimizar sus recursos económicos, reservando capital para otras posiciones que aún requieren refuerzos antes del arranque de la temporada.

David Flakus celebra uno de sus goles ante el Sanluqueño con sus compañeros. / LOF

Además, la agilidad en el cierre de este acuerdo marca otra diferencia sustancial respecto a lo vivido el verano anterior con el ansiado ariete esloveno. A diferencia del proceso con Flakus, que se dilató hasta el cierre del mercado veraniego generando incertidumbre en el entorno, el club ha logrado cerrar la incorporación de Jorquera con una celeridad destacable. Esta rapidez permite que el extremo pueda realizar la pretemporada con el resto de sus compañeros, facilitando una preparación física y táctica desde el primer día que Sergi Guilló agradecerá.