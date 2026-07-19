Ajenjo completa una potente sala de máquinas en el FC Cartagena

El FC Cartagena ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes de este verano, cerrando su octavo movimiento con una pieza que promete ser diferencial: Javier Ajenjo Hyjek. La llegada del centrocampista madrileño de 25 años al Cartagonova no es un fichaje al azar.

La dirección deportiva ha trabajado con el objetivo claro de dotar al bloque de Íñigo Vélez de ese dinamismo, llegada desde segunda línea y capacidad de último pase que tanto se demanda en una categoría tan rocosa como la Primera Federación. Con este movimiento, el club albinegro no solo añade talento, sino que equilibra un engranaje que ya se siente sólido y listo para el inicio del curso.

Analizando la figura de Ajenjo, nos encontramos ante un perfil que rompe con lo convencional y con lo que tenía el Cartagena. Formado inicialmente en la cantera del Atlético de Madrid, el jugador decidió dar un paso valiente al cruzar fronteras para formarse en el fútbol polaco, compitiendo en la máxima categoría con el Piast Gliwice y el Śląsk Wrocław. Ese periplo internacional, sumado a su experiencia en las categorías inferiores de la selección polaca, le ha dotado de un poso competitivo y una madurez táctica poco común para su edad. A su vuelta a España, Ajenjo ha ido acumulando kilómetros y experiencias en plazas complicadas como Recreativo de Huelva, Estepona, Melilla y, finalmente, el Cacereño. Es precisamente en su etapa en el Príncipe Felipe donde ha terminado de explotar: sus 8 goles y 5 asistencias la temporada pasada hablan de un futbolista que vive cómodo cerca del área rival, un mediapunta con alma de delantero cuando la jugada lo requiere.

Javi Ajenjo. / L.O.

Con su aterrizaje en el equipo, Íñigo Vélez ya cuenta con los cinco nombres propios que sostendrán el juego albinegro esta campaña. En el plano más defensivo, el técnico mantiene a Jenn Jules, una de las grandes sorpresas positivas tras su rendimiento en la segunda vuelta del pasado ejercicio, donde demostró que no le pesa la responsabilidad de ser el encargado de equilibrar la balanza. A su lado, el regreso de Pablo Clavería se percibe como una de las mejores noticias para el aficionado local: un jugador que conoce la casa, que entiende lo que significa vestir esta camiseta y que aporta esa veteranía necesaria para gestionar los momentos de tensión.

Sin embargo, el alma del juego y del equipo sigue residiendo en la figura de Pablo de Blasis. El capitán, líder indiscutible del vestuario, se mantiene como el eje sobre el que girará el fútbol ofensivo. La llegada de Javi Ajenjo, lejos de restar protagonismo al argentino, se presenta como el socio perfecto si Iñigo Vélez apuesta por una línea de tres en el medio. En ese posible 4-3-3, el rival tendría que preocuparse de dos focos de creación, haciendo que el juego cartagenerista sea menos predecible y mucho más dañino cuando el balón alcance la zona de tres cuartos.

Íñigo Vélez abraza a Pablo de Blasis tras el encuentro frente al Nàstic / Iván Urquízar

Para completar esta medular de cinco alternativas, el club portuario ha apostado por la progresión de Iker Abellán. El joven centrocampista es la apuesta por la frescura y el despliegue físico, dando el salto definitivo al primer equipo tras haberse ganado el derecho con una campaña notable en el filial. Es la mezcla perfecta, a priori: la experiencia de los veteranos, la visión de juego de las nuevas incorporaciones y la energía de la cantera.

En definitiva, pese a las dudas por la situación económica del club, el FC Cartagena ha cerrado una zona ancha que no solo garantiza seguridad, sino que asegura alternativas ofensivas.

Ahora, con los deberes hechos en la sala de máquinas, el balón queda en el tejado de Íñigo Vélez, quien cuenta con las herramientas necesarias para que este Cartagena sea un bloque serio, competitivo y, sobre todo, muy difícil de batir en esta nueva andadura por la Primera Federación. Mañana arrancan los entrenamientos.