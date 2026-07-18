El UCAM Murcia cierra su plantilla con Souley Boum y el conflicto abierto con DeJulius

El UCAM Murcia CB ya tiene perfilada y cerrada la que será su plantilla para la temporada 2026-2027. El róster más amplio, tanto de recursos como de efectivos, de los últimos años para afrontar un exigente curso en el que volverá a compaginar el calendario de la Liga Endesa con el de la Basketball Champions League.

Y es que el conjunto universitario ha anunciado este sábado el fichaje del base-escolta Souley Boum. Un secreto prácticamente a voces, al trascender el interés por este jugador desde hace varias semanas, pero que llega en pleno conflicto con David DeJulius. Un terremoto que hizo saltar todo por los aires de manera definitiva el pasado viernes, cuando el UCAM Murcia publicó un comunicado que contaba que la intención del jugador norteamericano era la de no cumplir el contrato firmado hasta 2028 tras el acuerdo alcanzado el pasado 6 de marzo.

Un compromiso que, pese a no anunciarse de manera oficial, sacó este viernes a la luz la entidad después de que DeJulius se negase a cumplir lo firmado de manera unilateral. "Ante las últimas noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, el UCAM Murcia Club Baloncesto S.A.D. desea manifestar que el pasado 6 de marzo el Club y el jugador David M. DeJulius formalizaron un acuerdo por el que el contrato suscrito entre las partes se ampliaba hasta el final de la temporada 2027-2028. Posteriormente, el jugador ha trasladado a la entidad su voluntad de no querer cumplir el contrato pocos meses después de rubricarlo, petición que no se ajusta en ningún caso al contenido del contrato firmado", explicaba la nota.

"A la vista de esta actuación unilateral comunicada por el jugador y del perjuicio que, de consumarse, causaría al UCAM Murcia CB y a su proyecto deportivo, la entidad se ha visto obligada a iniciar las acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos tanto ante la FIBA como a la jurisdicción competente", finalizaba el comunicado. Es decir, el principal punto de fricción es que DeJulius no cuenta con una cláusula de salida que permita abonar una cierta cantidad para liberarse del contrato, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios debe alcanzar primero un acuerdo económico con el UCAM Murcia para que se produzca el traspaso. Un requisito indispensable que ha tensado la cuerda hasta este momento.

A todo esto hay que tener en cuenta que el jugador acabó la temporada lesionado, con una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho sufrida en el segundo partido de cuartos de final del play off de la Liga Endesa, por lo que su recuperación no estaba prevista hasta una vez iniciada la pretemporada. Aún así, su intenció ahora es la de cambiar de aires pese a tener un acuerdo firmado desde hace meses.

David DeJulius, con semblante de preocupación, a la finalización del encuentro en el Palau Blaugrana entre el Barça y el UCAM Murcia / David Grau/ACB Photo

Boum y Pansa, los debutantes en ACB

Con la llegada de Souley Boum, que se da la circunstancia que pertenece a la misma agencia de reprensentación que DeJulius, todo apunta a que este conflicto no tiene punto de retorno, por lo que el norteamericano no se pondrá la camiseta del UCAM Murcia la próxima temporada independientemente de cómo se resuelva definitivamente esta situación. Así pues, con el fichaje del jugador guineano, que firma hasta 2027, el entrenador Sito Alonso contará con una plantilla de 15 jugadores para el próximo curso.

Junto al pívot Jean-Marc Pansa, el base-escolta Souley Boum es otra de las apuestas del UCAM para el próximo curso. A diferencia de los otros dos fichajes, el del ala-pívot Marcis Steinbergs y el base Juani Marcos, son los dos únicos jugadores que debutarán en la ACB la próxima campaña. Tanto el pívot como Souley Boum cuenta con un amplio bagaje en el baloncesto europeo.

Souley Boum, base pretendido por el UCAM Murcia CB. / Limoges

Boum destaca por su manejo de balón, pero sobre todo por su gran capacidad anotadora. Durante la temporada 24-25 comenzó el curso en el baloncesto polaco, en el MKS Dabrowa Górnicza, donde firmó 24,7 puntos de media en sus primeros siete encuentros ligueros. Su rendimiento le abrió las puertas del baloncesto francés, con el Limoges CSP, donde disputó 21 encuentros de liga promediando 10 puntos por partido.

Esta última temporada Souley Boum ha disputado 23 partidos en la ABA League, donde ha promediado 18,6 puntos, 3 rebotes y 4,3, con un gran 44% desde la línea de tres puntos, con el GGMT Vienna. De hecho, Boum se concentró con la selección de Guinea a principios de este mes para disputar la fase de clasificación del Mundial 2027, y ante Rwanda firmó 17 puntos y 3 asistencias. También se enfrentó a Nigeria, logrando superar las dos cifras de nuevo, con 18 puntos y 7 asistencias.

El guineano puede alternar las posiciones tanto de base como escolta, convirtiéndose en un 'combo' debido a sus características para ampliar el abanico en los esquemas de Sito Alonso y contar con una mayor amenaza ofensiva.

Así está la plantilla

Con este movimiento, el UCAM Murcia ya cuenta con 15 jugadores con contrato en su plantilla para la próxima temporada. El conjunto universitario, a pesar del contratiempo que supone no poder contar con David DeJulius, situación que ha intentado paliar con la renovación de Michael Forrest, cuenta con su objetivo de tener una plantilla amplia, repleta de recursos, con varios jugadores con capacidad de generar juego y peligro por ellos mismos y suficientes efectivos para afrontar los calendarios de la Liga Endesa y la Basketball Champions League, donde se quiere aplicar la política de rotaciones que tan buen resultado otorgó el pasado año.