Cuando la pena es menos pena: Los españoles que afirman que una derrota ante Argentina les dolería menos

El domingo es la final del Mundial y, si algo tenemos claro los españoles, es que queremos que gane nuestra Selección. Tras un mes que no empezó de la mejor manera, con un empate a 0 contra Cabo Verde, España ha sabido reponerse e ir mejorando con el paso de los partidos, a la misma vez que jugadores como Lamine Yamal o Mikel Merino han ido encontrando un estado de forma óptimo. Es por eso que, en caso de derrota, la tristeza sería enorme para la inmensa mayoría de españoles. Pero hay un pequeño porcentaje de personas que, si eso llegara a suceder, estarían un poco menos apenados. Y es que hay gente que tiene cierto apego hacia la selección argentina, alguno de sus jugadores o algún futbolista que en su día vistiera la albiceleste.

José Miguel Vigara, natural de Valencia, nos habla de su cariño por el combinado sudamericano: "Uno de mis primeros recuerdos de fútbol es el Mundial de 1978, que lo gana Argentina con Mario Kempes como figura. Si me preguntas, él es el jugador que más admiro y tuve la suerte de poder verle jugar en directo. Además, si eres aficionado del Valencia, los argentinos han tenido un papel muy importante en la historia del equipo; hay muchos jugadores que fueron fundamentales, como Claudio "Piojo" López, como Ayala o como Pablo Aimar, que además están en el cuerpo técnico de Scaloni". "Muchos de los argentinos que han pasado por el club han sido clave para el Valencia, entonces todo eso hace que siempre haya tenido admiración por su selección", añade.

Argentina es el país que más jugadores extranjeros ha aportado al Valencia / Levante-EMV

Y es que este país es el que más jugadores extranjeros ha aportado en la historia del Valencia CF, con un total de 38. Dos de los más importantes, Ayala y Aimar, forman parte del cuerpo técnico de Scaloni desde hace varios años y, para los más valencianistas, esto es un motivo para tener un mínimo resquicio de alegría en caso de victoria de "la Scaloneta": "Aunque me fastidiaría bastante que España perdiera la final del domingo, dentro de lo malo sería una situación en la que ganaría un país que es bastante afín a mí, porque al final, como valencianista, en el club han pasado muchos jugadores históricos que han vestido la albiceleste, como pueden ser Kempes, el "Piojo" López o el mismo Pablito Aimar, que está en el banquillo; en cierta medida creo que amortiguaría un poco la derrota", afirma Álvaro, un joven valenciano.

Argentina está en la casa

Pero también hay casos más particulares: personas que, pese a ser españoles, apoyan totalmente al combinado entrenado por Scaloni. Es el caso de Cristóbal Perpiñá, quien, aunque es de aquí, en la final será un argentino más. "El último Mundial que yo apoyé a España es Rusia 2018, y a partir de ahí comencé un poco a interesarme por la cultura argentina y a ver partidos de Boca y de River. A raíz de eso empiezo a ver partidos en la Copa América de 2021, cuando Argentina elimina a Colombia, y está el famoso baile del "Dibu" Martínez al parar los penaltis".

Cristóbal es un fiel aficionado de la selección de Argentina / Levante-EMV

Él mismo admite que es una cuestión que no todo el mundo entiende, pero que está muy metido dentro de la cultura futbolística argentina: "Es una cosa que es difícil de explicar para quien no me conoce, porque, por así decirlo, no ha vivido mi transición de español a argentino, pero yo realmente te sé decir absolutamente cualquier cosa de Argentina. El Mundial de Qatar fue un sueño; la verdad es que levantar el tercer Mundial y más de esa forma contra Francia... No hay forma de describirlo. Fue increíble".

Aunque confiesa que le hubiera gustado jugar la final contra otro país distinto: "Hay que reconocer que es buena selección; hubiera preferido cualquier otra a España, es la última que quería". "Tiene una camada de futbolistas muy buena, y en mi opinión, y aunque me cuesta admitirlo, en general es mejor que la de Argentina", afirma.

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España y Argentina disputarán la final del Mundial / Levante-EMV

Más allá del fútbol

En ocasiones, otra selección distinta a la de tu país te causa simpatía por motivos extradeportivos, como en el caso de Matías Oliver: "Yo soy del Valencia y crecí en la época de Héctor Cúper, Pellegrino, "Kily" González... Pero también hay razones como la música, ya que me gusta mucho Andrés Calamaro o Los Redondos. Tuve un compañero de clase que me inculcó la cultura argentina y series como Rebelde Way hacen que te sientas cercano a esa cultura". "Son bastantes cosas en general las que me gustan; también está el "Potro" Rodrigo, que es mi cantante favorito, o el mate, que me gusta tomarlo bastante, al igual que el asado", añade.