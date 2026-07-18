El nuevo FC Cartagena empieza por la 'enfermería'

Ya se huele a fútbol en Cartagena. El FC Cartagena completó ayer los correspondientes reconocimientos médicos, necesarios y obligatorios antes de ponerse con el trabajo. Había que comprobar que todo está bien antes de comenzar a exigir al cuerpo. Y todo está perfecto. Toda la plantilla, con la única excepción de Pablo de Blasis -se unirá la próxima semana-, estuvo presente en el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena. Verificaciones de salud, reencuentros y nuevas conexiones en el primer día de la pretemporada albinegra.

"Los jugadores han venido bastante bien físicamente", declaró tras las pruebas médicas Pedro Martínez Victorio, doctor del FC Cartagena. "Hoy en día el profesional se cuida incluso en el periodo vacacional y viene en muy buen estado. También hacemos test nutricionales y, en principio, todos están preparados para iniciar la 'guerra' de este año", añadió. Este verano se ha podido ver a Jean Jules y Marc Jurado realizando entrenamientos específicos para cuidar su forma fuera de la competición.

Nuevos y conocidos

Adrián Corral, Grégory Kelo, Ibán Ribeiro, Rubén Richarte, Abdel Lah y Marcelo dos Santos han conocido el hospital que colabora con el FC Cartagena por primera vez. Unas instalaciones que ya conocían Pablo Clavería y el resto de jugadores que se mantiene del pasado curso. En las imágenes cedidas por el club albinegro también se pudo ver a Luca Lohr, quien regresa cedido del Arenteiro y apunta a mantenerse en la plantilla. No estuvo De Blasis, que regresará de argentina a comienzos de la próxima semana y se unirá más tarde a los entrenamientos que comienzan el lunes.

Martínez Victorio analizó la situación actual con retrospectiva. "Hay mucho cambio en los últimos quince años. En las categorías superiores, aún más. Se nota que el jugador de Primera RFEF es profesional e incluso los futbolistas del equipo filial están muy concienciados con el tema de la alimentación y el deporte. Ya no vemos sobrepesos o descuidos de vacaciones. Todos siguen un buen ritmo", afirmó.

Pablo de Blasis, del FC Cartagena, llegará la próxima semana. / Iván Urquízar

Con respecto a las sensaciones que le ha transmitido la plantilla albinegra, Pedro dijo que "hay buena vibración". "La gente ha venido contenta, con ganas de entrenar y de demostrar que son un gran equipo", concluyó.