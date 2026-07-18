El extremo Joel Jorquera vuelve al Real Murcia

El Real Murcia ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Joel Jorquera volverá a vestir la elástica grana la próxima temporada 2026-2027. El extremo de Castelldefels regresa en propiedad al club grana, poniendo fin a una compleja operación en la que la entidad murciana ha tenido que jugar sus cartas con paciencia.

El acuerdo entre el club y el futbolista estaba cerrado desde hace varios días. La dirección deportiva, encabezada por Sánchez Breis, detectó la necesidad de apuntalar una parcela ofensiva, sobre todo la banda izquierda, y tenía a Joel Jorquera marcado como la prioridad absoluta tras su excelente desempeño en la segunda mitad de la pasada campaña. Sin embargo, la firma definitiva quedaba supeditada a que el jugador solventara su situación contractual con el Moreirense, el club portugués al que pertenecía.

La vuelta de Jorquera es, en principio, una apuesta sobre seguro. Durante su cesión el pasado mercado invernal, el extremo se convirtió en un activo determinante para el equipo. Su verticalidad, velocidad y capacidad para romper líneas fueron fundamentales en los 18 partidos que disputó, dejando un balance de cinco goles y una asistencia que ayudaron a elevar el nivel competitivo del equipo en la recta final del campeonato. Su llegada no fue tan llamativa como la de otros, pero sí fue junto a Óscar Gil, de los que más nivel mostraron.

Joel Jorquera, protagonista al marcar dos goles en un partido de la pasada campaña. / LOF

Con su llegada, el club no solo recupera a un futbolista que conoce a la perfección la exigencia de este escudo, sino que asegura una pieza de presente y proyección que ya ha demostrado marcar diferencias en momentos críticos.

Con esta incorporación, el Real Murcia cierra una de las carpetas más importantes de su planificación estival. El club grana consigue así atar a un jugador que ya está adaptado a la ciudad y que, desde el primer momento, ha mostrado su firme compromiso con el proyecto.

Jorquera celebra su gol ante el Atlético Madrileño. / ISRAEL SANCHEZ

La afición, que acogió con entusiasmo el desempeño del catalán la pasada temporada, recibe así con alivio y satisfacción la vuelta de uno de los hombres que más peligro generó en el área contraria durante el curso 2025-2026.