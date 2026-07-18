Javi Ajenjo apuntala la medular del FC Cartagena

El FC Cartagena ha cerrado su octavo movimiento en este mercado estival con la incorporación de Javier Ajenjo Hyjek, un futbolista que llega al Cartagonova para dotar de dinamismo y llegada a la zona de creación del conjunto albinegro. A sus 25 años, el mediocentro madrileño de ascendencia polaca aterriza en tierras cartageneras tras completar una campaña notable en Primera Federación, donde se erigió como una de las piezas fundamentales para asegurar la permanencia del Cacereño.

Formado en la cantera del Atlético de Madrid, Ajenjo destaca por su polivalencia en el centro del campo, siendo capaz de ocupar cualquier demarcación interior y aportar un plus de peligro desde la mediapunta gracias a su capacidad para el último pase y su llegada al área rival. Sus números durante el pasado curso en el Príncipe Felipe, con 8 goles y 5 asistencias, avalan su capacidad para influir en los metros finales, un perfil que el cuadro albinegro buscaba reforzar de cara a la temporada 2026-2027.

La trayectoria de Javi Ajenjo va mucho más allá de su etapa en el fútbol español. Tras concluir su formación juvenil en el Atlético, el jugador emprendió una aventura internacional en Polonia, país natal de su madre, donde llegó a competir en la máxima categoría con el Piast Gliwice y el Slask Wroclaw. Su experiencia en el fútbol polaco se complementa con su paso por las categorías inferiores de la selección nacional polaca, habiendo sido internacional desde la Sub-17 hasta la Sub-19.

A su regreso a España, Ajenjo ha demostrado ser un jugador experimentado para la categoría. Fue pieza clave en el ascenso a Primera Federación con el Recreativo de Huelva, donde coincidió con el ahora defensa albinegro Rubén Serrano, una conexión que podría facilitar su rápida adaptación al vestuario. Tras sus pasos por Estepona y Melilla, su último ciclo en Cáceres ha terminado de confirmar su madurez futbolística.

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Con un bagaje de cerca de 150 partidos como profesional y habiendo acumulado unas cifras de 10 tantos y 10 asistencias en sus dos últimas temporadas, el nuevo jugador del Cartagena llega en un punto óptimo de su carrera o así lo entiende la dirección deportiva que comanda Javier Hernández.