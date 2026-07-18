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Los Garres, representante de la Región de Murcia en la final del Mundial

Un representante de cada grupo de la Tercera Federación asistirá a la final del Mundial, recayendo la elección en el club murciano

La plantilla de Los Garres en el partido de Copa del Rey ante el Elche.

La plantilla de Los Garres en el partido de Copa del Rey ante el Elche. / Prensa UD Los Garres

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

La Unión Deportiva Los Garres vivirá este domingo una jornada histórica al convertirse en el club representante del Grupo XIII de Tercera Federación en la gran final del Mundial que disputarán España y Argentina. La Real Federación Española de Fútbol ha querido dar un protagonismo especial a las categorías nacionales, seleccionando a un equipo por cada uno de los grupos de Primera, Segunda y Tercera Federación para vivir este duelo definitivo desde la grada.

El proceso para hacer realidad este viaje comenzó el pasado miércoles, cuando el club murciano recibió, al igual que el resto de clubes de ámbito nacional, la comunicación oficial de la RFEF invitándoles a participar en esta iniciativa. Tras el sorteo celebrado el jueves por la mañana, esa misma tarde llegó la confirmación definitiva: la UD Los Garres era la elegida para representar al fútbol regional en esta cita mundialista. Ante la noticia, la directiva se puso manos a la obra de inmediato. Tras una breve deliberación entre Raúl Pérez, directivo del club, y el presidente, José Antonio Ruiz, decidieron que fuera este último quien encabezara la expedición a Madrid.

El presidente del club murciano compartirá este viaje con José Francisco Fernández Soria, secretario de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), y con el director de la Asesoría Jurídica, Salvador Rincón Gallart. La logística diseñada para los representantes murcianos es un auténtico viaje exprés pensado para aprovechar cada minuto. El avión tiene prevista su salida a las siete de la mañana del domingo, lo que permitirá a la comitiva aterrizar en la capital con tiempo suficiente para sumergirse en el ambiente previo al choque.

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Las imágenes de Los Garres - Elche

La plantilla de Los Garres durante el partido de Copa del Rey ante el Elche. / Juan Carlos Caval

Una vez en Madrid, el itinerario está estrictamente marcado: un autobús recogerá a los expedicionarios directamente en el aeropuerto para trasladarlos a la fan zone oficial, donde podrán disfrutar del clima previo al partido. Posteriormente, serán conducidos al estadio para presenciar el duelo entre España y Argentina, que comenzará a las 21:00 horas. Sin apenas tiempo para descansar tras el pitido final, el grupo emprenderá el regreso a Murcia, cerrando así una experiencia inolvidable que llevará el nombre de Los Garres y de todo el fútbol regional hasta el epicentro del deporte mundial.

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