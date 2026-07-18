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Fútbol

Más bajas que altas en la plantilla del Jumilla ACF temporada 2026/27

El club ha cerrado siete partidos de pretemporada

Jumilla ACF

Jumilla ACF / L. O.

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José García Simón

El Jumilla Atlético Club de Fútbol prepara una revolución de cara a la confección de la plantilla para la temporada 2026/27 con la misma ilusión y el mismo objetivo campañas anteriores (el ascenso de categoría)

A fecha de hoy la entidad deportiva que preside Mirian García Rodríguez, ha realizado un total de cinco altas y doce bajas; se incorporan al equipo vinícola: el portero Salah Salir (La Copa de Bullas), junto Benji (Cieza), Álvaro Carrillo (Cieza B), Álvaro Aroca (Blanca) y Vicedo (filial del Eldense); continúan de la pasada temporada: José Tomás, Fran López, Pablo López, Bakari, Jaime, Keita, Juanma, Javi Martínez, Luis Selva y Harol Daniel.

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En el capítulo de bajas se confirman la marcha de Eugenio, Alberto, Alexis, Víctor Segura (Lorquí), David, Pedro Verdú, Moha, Gonzalo, Óscar, Miguel y, Jefferson y Diego Jiménez, que han firmado por el Pinoso.

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