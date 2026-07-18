Antonelli puede con todos y se lleva la pole en Spa

Kimi Antonelli, líder del Mundial, saldrá desde la pole en el Gran Premio de Bélgica, este domingo (15:00 h) en el circuito de Spa-Francorchamps. El joven italiano, sin duda el piloto en mejor forma de la actualidad, ha hecho buenos los pronósticos que le daban como favorito después de dominar en los ensayos libres y ha batido a Max Verstappen en una apasionante lucha.

El tetracampeón de Red Bull ha contado con el rebufo de su compañero Hadjar, que arrastraba una sanción de 30 puestos en parrilla y sin nada que perder se ha sacrificado buscando la pole su compañero. Pero la jugada no servido para contener a Antonelli, que este domingo abrirá la parrilla por sexta ocasión en lo que va de curso.

El italiano ha batido a Max por tres décimas y ha dejado a Russell, cuarto, a medio segundo. Será difícil que el británico pueda plantar cara a su compañero en Mercedes, del que le separan solo 25 puntos en el campeonato.

Q1: Alonso, eliminado; Sainz, pasa el corte

Verstappen ha empezado la crono calcando el tiempo que le había valido a Antonelli el mejor tiempo en los ensayos libres (1.45.9). Norris ha subido la apuesta para situarse como el más rápido del fin de semana (1.45.865). El líder del Mundial se lo ha tomado con más calma y ha comenzado a medio segundo.

Los mecánicos de Ferrari han reparado en tiempo récord los destrozos del coche de Hamilton, que tras su fuerte accidente en el FP3 ha podido salir a disputar la décima clasificación de la temporada y ha empezado en una destacada cuarta posición.

Como era de esperar, los dos Aston Martin siguen siendo, de lejos, los más lentos. El exigente circuito de Spa penaliza como ninguno el déficit del motor Honda y condena a Fernando Alonso y Lance Stroll a las últimas posiones. Los dos coches verdes han caído a las primeras de cambio.

Carlos Sainz ha logrado superar el primer corte con el Williams, en 15ª posición, al contrario que su compañero Alex Albon, eliminado junto a Ocon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll. El asturiano, con 20 posiciones de sanción en parrilla el domingo tras cambiar la batería del AMR26, partirá en la última fila, acompañado por Isack Hadjar, que pese a seguir adelante en la ‘qualy’, arrastra 30 posiciones de penalización por cambiar varios elementos de la unidad de potencia del Red Bull.

Q2: Kimi, lanzado; Sainz, KO

Antonelli ha decidido pisar el acelerador al inicio de la segunda ronda, para situarse primero (1.45.142), distanciando a sus directos rivales: Leclerc se ha quedado a más de 2 décimas, Norris, a 3 y Hamilton y Verstappen a casi medio segundo, al igual que Russell.

Kimi, Norris, Hamilton y Verstappen se han quedado en el garaje para ahorrarse un juego de neumáticos, pero nadie ha batido ya sus tiempos.

Para Carlos Sainz la Q3 parecía misión imposible y se ha confirmado en pista. El madrileño rodaba 1.4 segundos del tiempo de corte y aunque ha mejorado al final de la tanda, no ha sido suficiente. El piloto de Williams saldrá 15º este domingo en parrilla.

Tampoco han superado la criba Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg y Bearman. El alemán ha terminado con una fuga hidráulica en su Audi.

Q3: Sexta pole de Antonelli

La décima pole de la temporada se ha decidido a dos asaltos. Verstappen ha contado con una teórica ventaja, el rebufo de Hadjar, sin nada que perder tras su sanción de 30 puestos en parrilla. El francés ha sido el primero en salir a pista y ha ejecutado a la perfección su papel, llevando en ‘volandas’ a Max, que ha liderado en el segundo y tercer sector de Spa para cruzar la meta con el mejor tiempo provisional.

No ha bastado. Hasta tres rivales, sin rebufo, le han superado. Norris ha bajado a 1.44.801, con Antonelli a solo 39 milésimas y Leclerc, a 92. Verstappen se ha quedado a casi dos décimas en el primer envite, que le daba la pole provisional al campeón de McLaren. Hamilton y Russell completaban un igualadísimo top seis que echaba ‘chispas’.

En el segundo intento, Hadjar y Verstappen han vuelto a abrir pista y se han encontrado de nuevo en el segundo sector, en la curva 15, pero esta vez con Antonelli a la estela del neerlandés.

A Max la jugada le ha salido bien, aunque solo a medias, ya que su tiempo (1.44.6) le ha servido para asegurar un valioso segundo puesto en parrilla. Pero la pole, por sexta ocasión este año, ha sido para Antonelli (1.44.3), que le ha endosado tres décimas al de Red Bull.

Norris saldrá tercero en parrilla gracias al tiempo de su vuelta anterior, por delante de Russell y los dos Ferrari, que han concluído a medio segundo.

Fuente: Sport