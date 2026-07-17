El UCAM Murcia anuncia acciones legales contra David DeJulius por querer incumplir su contrato

La relación entre el UCAM Murcia CB y David DeJulius acaba de saltar por los aires. Y es que el club ha emitido este viernes un comunicado en el que indica que el jugador norteamericano no tiene intención de cumplir su contrato la próxima temporada tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo.

"Ante las últimas noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, el UCAM Murcia Club Baloncesto S.A.D. desea manifestar que el pasado 6 de marzo el Club y el jugador David M. DeJulius formalizaron un acuerdo por el que el contrato suscrito entre las partes se ampliaba hasta el final de la temporada 2027-2028. Posteriormente, el jugador ha trasladado a la entidad su voluntad de no querer cumplir el contrato pocos meses después de rubricarlo, petición que no se ajusta en ningún caso al contenido del contrato firmado", ha publicado la entidad a través de sus canales oficiales.

Por este motivo, el UCAM Murcia ha anunciado a su vez que emprenderá acciones legales para "salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", según ha manifestado. "A la vista de esta actuación unilateral comunicada por el jugador y del perjuicio que, de consumarse, causaría al UCAM Murcia CB y a su proyecto deportivo, la entidad se ha visto obligada a iniciar las acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos tanto ante la FIBA como a la jurisdicción competente", concluye la nota.

Este último movimiento por parte del jugador es el último, y a su vez el más sonado, de una serie de acontecimientos que se han ido dando desde que finalizó de manera oficial la temporada para el UCAM Murcia hace algo más de un mes y medio.

Comunicado oficial del UCAM Murcia sobre el caso David DeJulius. / UCAM CB

David DeJulius finalizó el calendario regular de la ACB como el mejor base de toda la competición. De hecho, su máximo pico de rendimiento con el conjunto murciano llegó en el sprint final del curso durante los meses más decisivos. Y es que fue a partir de marzo, tras la disputa de la Copa del Rey en Valencia y después de unas Ventanas FIBA en las que el base obtuvo el pasaporte eslovaco, por lo que desde ese momento dejó de ocupar ficha de extracomunitario, cuando llegó su explosión. Justo cuando el UCAM Murcia CB ha anunciado este viernes que, por esa fecha, en marzo de 2026, se alcanzó un acuerdo para ampliar su compromiso "hasta el final de la temporada 2027-2028".

Durante todas esas semanas, DeJulius fue el máximo exponente de un equipo que lideró desde la pista tanto en la anotación como en la dirección ante las ausencias de varios jugadores importantes por lesión, y el UCAM acabó disputando el play off por el título de la ACB como cabeza de serie al alcanzar la cuarta plaza de la Liga Endesa consiguiendo su mejor balance histórico en la competición con 25 victorias y 9 derrotas. Además, estuvo peleando por convertirse en el máximo anotador de la competición, al término de lals 34 jornadas, hasta los últimos instantes junto a un Timothé Luwawu-Cabarrot, que precisamente este viernes se ha convertido en jugador del Real Madrid tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el Baskonia.

David DeJulius y Juani Marcos, nuevo jugador del UCAM Murcia, durante el play off de la Liga Endesa. / ACB PHOTO/DAVID GRAU

Tras caer en el primer partido de cuartos de final en el Palacio de los Deportes, el UCAM Murcia forzó el tercero y definitivo con una épica victoria en el Palau Blaugrana. Un triunfo que acabó con David DeJulius lesionado por un mal gesto de su tobillo durante el tercer cuarto durante una acción ofensiva. Tras las pruebas médicas, se comunicó que el estadounidense sufría una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho. Una lesión que le impidió disputar el tercer partido en el Palacio y que le obligaba a dedicar el verano a su plena recuperación para poder reincoporarse a la pretemporada de manera progresiva.

Lío en las redes

No obstante, el primer fuego llegó demasiado pronto. Cuando DeJulius subió un mensaje que sonaba a despedida en sus redes sociales nada más finalizar la temporada. Un post que acabó borrando unos minutos más tarde. Poco después, su representante, Misko Raznatovic, aseguraba en las redes sociales que el periodo de recuperación de su jugador iba a ser de dos meses en vez de los tres que había fijado el UCAM Murcia a través de su parte médico, y que suele darse habitualmente en este tipo de lesiones en todos los ámbitos deportivos.

El hecho de concluir la temporada como el mejor base de la ACB, y de no ocupar plaza de extracomunitario, abría el abanico de posibilidades en el mercado para un David DeJulius que desde entonces se ha mantenido en silencio. Después de pasar por Grecia, Alemania, Israel o Turquía, ha sido en Murcia dónde se ha reencontrado con su juego. A sus 26 años, asumió el liderazgo del UCAM en el tramo decisivo de la competición y ser la piedra angular del nuevo proyecto era una de las principales bazas para su continuidad después de varios años haciendo y deshaciendo las maletas por Europa.

Sin embargo, el objetivo de DeJulius ha cambiado. Y tras despertar el interés de varios equipos, como el Besiktas turco o el Real Madrid, según ha transcendido en diferentes medios en las últimas semanas, el jugador "ha trasladado a la entidad su voluntad de no querer cumplir el contrato" tras el acuerdo alcanzado.

David DeJulius, saliendo del Palacio de los Deportes con muletas / Juan Carlos Caval

¿Dónde está el conflicto?

El principal punto de fricción es que DeJulius no cuenta con una cláusula de salida que permita abonar una cierta cantidad para liberarse del contrato, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios debe alcanzar primero un acuerdo económico con el UCAM Murcia para que se produzca el traspaso. Un requisito que indispensable que ha tensado la cuerda hasta este momento.