Fútbol
Tagliafico, el ex del Real Murcia, que tendrá que ‘bailar’ con Yamal en la final del Mundial
Nicolás Tagliafico pasó de ser una joven promesa que ilusionó al Real Murcia en 2012 a convertirse en campeón del mundo con Argentina en Qatar. Catorce años después de su aventura en Nueva Condomina, el exgrana busca levantar este domingo su segundo Mundial, con España y Lamine Yamal como últimos obstáculos.
Nicolás Tagliafico se convirtió en el fichaje más celebrado por los aficionados del Real Murcia en el verano de 2012. Hasta el 4 de septiembre tuvieron que esperar los seguidores murcianistas para verlo vestido de grana después de un gran culebrón que se alargó casi todo el mes de agosto. Aunque el murcianismo poco sabía del entonces jugador del Banfield, aunque la mayoría posiblemente ni le habían visto jugar más allá de algún vídeo de YouTube, la llegada del lateral, que apenas tenía 19 años, llegó a ilusionar a una afición del Real Murcia que entonces soñaba con volver a Primera División.
«Me sorprendió el cariño de los seguidores del Murcia, su apoyo. Me mandaron hasta fotos de comida típica murciana para que aceptase venir aquí. No me lo podía creer», señalaba Tagliafico el día de su presentación en Nueva Condomina. Y aquel jugador al que los aficionados del Real Murcia le animaban a venir a Murcia y aquella «joyita», como era calificada por algunos miembros del consejo de administración de Jesús Samper, puede levantar este domingo su segundo Campeonato del Mundo con Argentina. Aunque para ello la selección albiceleste tendrá que superar a una España en alza, aunque para ello Nicolás Tagliafico tendrá que parar los pies a un Lamine Yamal al que ya solo le queda una oportunidad de brillar en este torneo que vivirá su gran noche final en el MetLife de Nueva Jersey, en el Área metropolitana de Nueva York.
Poco tiene que ver el Tagliafico titular indiscutible con Argentina con el Tagliafico que en la temporada 12-13 probaba su primera aventura lejos de su país. Poco tienen que ver los 19 años con los que aterrizó en Murcia con los 33 que tiene actualmente. Pero probablemente el futbolista que este domingo buscará levantar su segundo título mundial después del conquistado en Qatar, no sería el que es sin la experiencia que vivió en Nueva Condomina. Porque aquella temporada que comenzó con una afición ilusionada, pensando en celebrar otro ascenso a Primera División, acabó con el Real Murcia salvándose gracias al descenso administrativo del Guadalajara.
Pese a ello, Tagliafico solo necesitó doce jornadas para ser indiscutible. Y es que una vez apareció en el once en noviembre ya casi nunca desapareció. Jugó hasta 27 partidos con la elástica grana, sumando 2.128 minutos. Sin embargo, su final fue más que amargo. Y no solo porque el equipo fracasó en sus objetivos. También porque Onésimo, técnico grana en el tramo final de aquel curso, le señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro de la jornada 40.
Para explicar el cambio del lateral argentino en el minuto 67, Onésimo no dudó en afirmar que «se acercó a la banda y me dijo que le cambiara, que estaba muy nervioso». Pese a las sorprendentes declaraciones del preparador vallisoletano, Tagliafico jugaría los 90 minutos en los dos encuentros que restaban de liga, entre ellos el decisivo frente a Las Palmas, donde la victoria final permitía al Real Murcia mantener la categoría.
Debut con Argentina en 2017
Cedido por el Banfield, tras la conclusión de la liga 2012-2013, Tagliafico cerraría demasiado pronto su etapa en el Real Murcia. Aquel verano de 2013 volvió a Argentina, donde se consolidó primero en el Banfield y posteriormente en el Independiente, regresando a Europa en 2017 para firmar por el Ajax, que pagó 4 millones de euros por hacerse con los servicios del exgrana. Justo a la vez que daba el salto a un club europeo de primer nivel, el lateral era llamado por primera vez con la selección argentina absoluta. Fue Jorge Sampaoli el que le hizo debutar en un partido ante Brasil en Melbourne, convocándole en 2018 para el Mundial de Rusia, la primera cita mundialista del defensa albiceleste.
Campeón en Qatar
Quién le iba a decir a aquel Tagliafico que lloraba la eliminación de Argentina en los octavos de final de manos de Francia -fue titular en todos los partidos- que solo ocho años después tendría la oportunidad de coronarse por segunda vez como campeón del mundo. Porque ya con Scaloni en el banquillo, Argentina dejó atrás una larga travesía por el desierto para resurgir en Qatar en 2022. La albiceleste levantaba el título tras ganar en la final a Francia. También fue indiscutible Tagliafico en la Copa América de 2024, donde sumó otro título a su palmarés con su selección. Y este domingo, buscará su segunda estrella mundial, aunque para ello tendrá que superar a España, aunque para ello tendrá que frenar a Lamine Yamal.
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