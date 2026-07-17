La preparación albinegra, en el punto de mira

Cada vez falta menos para que el Fútbol Club Cartagena vuelva a la acción. Hoy se da el pistoletazo de salida de la pretemporada albinegra con los correspondientes reconocimientos médicos a la plantilla, pero no será hasta el próximo lunes, 20 de julio, cuando el cuadro portuario pise el césped. Entonces empezará una preparación clave, la que debe llevar a los futbolistas en buen estado de forma y con las mínimas lesiones posibles hasta junio del año que viene. Un viaje largo que requiere de un sobreesfuerzo inicial. Ese sobreesfuerzo se hace ahora y está en el punto de mira.

Prestará mucha atención la parroquia albinegra a la pretemporada de su equipo desde el primer minuto. Incluso antes de comenzar los entrenamientos ya se pueden intuir algunas cosas. La forma física de la que parten los jugadores es clave y aquellos que se han cuidado en verano pueden marcar la diferencia. Los entrenamientos individualizados son cada vez más comunes entre los futbolistas profesionales y el periodo estival es el momento en el que se popularizan.

En redes sociales se ha podido ver este verano a varios jugadores albinegros como Jean Jules o Marc Jurado realizando ejercicios específicos para llegar al primer día de pretemporada en condiciones óptimas. A partir del lunes 20 será el momento para trabajar en grupo a las órdenes de David Torrejón.

Porque el FC Cartagena estrena preparador físico este curso 2026-27. El onubense David Torrejón se hará cargo de la preparación física del FC Cartagena esta temporada tal y como pidió el entrenador albinegro, Íñigo Vélez. La incorporación de Torrejón fue una de las peticiones del técnico para renovar su contrato con el club portuario, ya que ambos trabajaron juntos en el Recreativo de Huelva desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025. Entonces, una mala racha de resultados separó sus caminos con la destitución del técnico. Torrejón se mantuvo en el Recreativo hasta que salió en diciembre del año pasado.

Desde entonces ha estado sin equipo. Volverá a la competición con el FC Cartagena y no se reencontrará solamente con Vélez. El central Rubén Serrano y el lateral Dani Perejón también estuvieron bajo sus órdenes en el Recre y conocen sus métodos de trabajo.

Está en el punto de mira la preparación física del Cartagena porque no ha sido la mejor en los últimos años. Ya Julián Calero protagonizó un episodio clarificador en su momento cuando trajo a su propio preparador físico, Roberto Ovejero, y afirmó que el equipo entrenado por Paco Imbernón estaba fuera de los mínimos exigidos por la competición.

Tras la marcha de Calero, Imbernón continuó en el Cartagonova hasta que se marchó en marzo de este mismo año para aceptar el reto de la selección Siria sub 21, cerrando su cuarta etapa en el club albinegro. En ese tiempo, las lesiones y el bajo rendimiento del equipo han puesto en tela de juicio los métodos de entrenamiento en el Cartagena.

Jeriah Benjamín, que ascendió desde el filial para coger los mandos de la preparación física del primer equipo hasta final de la temporada pasada, no continuará. El testigo lo coge Torrejón con la misión de formar un equipo fuerte, sano y con un pico de forma de varios meses hacia abril, mayo y junio.

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Partidos amistosos

Además de las duras sesiones de entrenamiento de verano, el FC Cartagena tendrá que enfrentarse a los partidos amistosos de preparación, que medirán poco a poco el nivel del equipo. Son seis los enfrentamientos que se han confirmado: Johor DT (Malasia) el 31 de julio en el Cartagonova; Brighton sub 21 (Inglaterra) el 4 de agosto en Pinatar Arena; Yeclano Deportivo el 8 de agosto en La Constitución; Orihuela el 12 de agosto en Pinatar; Hércules el 15 de agosto en el mismo campo; y Deportiva Minera en el Carabela de Plata el 22 o 23 de agosto, una semana antes de iniciar la liga en Primera RFEF.