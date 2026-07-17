Pedro León: "Decir que el objetivo del Real Murcia es ser primeros sería faltarle el respeto al fútbol"

Pedro León Sánchez, presidente del Real Murcia desde que heredó el cargo de Felipe Moreno, quien continúa siendo el máximo accionista del club, afirmó que "salir diciendo que el objetivo es ser primeros y ascender directamente pues eso sería faltarle el respeto al fútbol".

El que fuera capitán de los granas hasta hace unas semanas y que colgó las botas al término de la pasada campaña hizo esas declaraciones este viernes en la presentación de Inversus como patrocinador principal del equipo para la temporada 2026/2027, que los murcianistas afrontarán en el grupo 2 de Primera RFEF con el objetivo de ascender a Segunda División.

En un acto en el que se mostraron las tres nuevas equipaciones del equipo con Inversus en el frontal, León estuvo acompañado por el director general de Inversus, José Joaquín Vicente, y se mostró agradecido por la confianza que la consultoría estratégica, legal y financiera vuelve a depositar por segundo curso consecutivo en los granas.

Destacó "la importancia de mantener el respaldo de empresas que creen en el crecimiento del Real Murcia y que comparten la ambición de seguir construyendo un proyecto sólido".

Ya desde el punto de vista deportivo el presidente se refirió al pasado poniendo el foco en lo que les viene. "El mensaje que daría es que no podemos volver a cometer el error de años anteriores y salir diciendo que el objetivo es ser primeros y ascender directamente pues eso sería faltarle el respeto al fútbol", indicó.

"El objetivo es llevar al Murcia al fútbol profesional pero es el que también tienen otros clubes y será un grupo difícil y muy competitivo, en el que estarán el Zaragoza y el Huesca, entre otros, y en el que seguro que habrá sorpresas tanto por arriba como por abajo", expuso Pedro León.

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"Debemos ser un equipo capaz de competir en todos sitios y que mantenga una línea de regularidad. Creo que hay que tener fe porque las cosas se están haciendo bien y estoy contento por el trabajo que se está realizando a nivel técnico. Se está confeccionando una plantilla muy buena y equilibrada a la que le faltan algunos fichajes y tengo confianza de que sea un buen año y veo a la gente ilusionada", comentó también.