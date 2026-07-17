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MUNDIAL 2026

La FIFA descarta los 30 minutos de descanso en la final del Mundial

El organismo confirma que el entretiempo entre España y Argentina durará 17 minutos

España y Argentina se verán en la final del Mundial 2026.

España y Argentina se verán en la final del Mundial 2026. / FIFA

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Sergi Castillo

Barcelona

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina contará con un histórico espectáculo musical en el descanso, pero sin alterar de forma significativa el desarrollo del encuentro. La FIFA ha confirmado que el entretiempo tendrá una duración de 17 minutos, descartando así los rumores que apuntaban a una ampliación de hasta 30 minutos.

Durante los últimos días, diversas informaciones habían asegurado que el organismo estudiaba implantar un formato similar al de la Super Bowl, con un descanso mucho más largo para dar cabida a un gran 'show' musical. La posibilidad generó debate en el mundo del fútbol, ya que una interrupción tan prolongada podría afectar al ritmo competitivo, la preparación física y la concentración de los jugadores.

Un descanso de 17 minutos

Finalmente, la FIFA ha optado por una fórmula intermedia. Según adelantó Marca, el descanso se ampliará únicamente dos minutos respecto a los 15 habituales, alcanzando un total de 17 minutos. La medida ya habría sido comunicada tanto a la Real Federación Española de Fútbol como a la Asociación del Fútbol Argentino.

Lamine Yamal, durante el Mundial 2026

Lamine Yamal, durante el Mundial 2026 / Europa Press/Contacto/Grzegorz W / Europa Press

Ese pequeño margen adicional permitirá desarrollar el espectáculo sin comprometer la dinámica del partido. La organización ha diseñado una operación logística milimétrica para que todo el montaje y desmontaje se realice en tiempo récord.

Nada más señalarse el final de la primera parte, más de 300 operarios accederán al terreno de juego para instalar el escenario principal y todo el equipamiento técnico necesario. El proceso de montaje y retirada se completará en apenas seis minutos, con el objetivo de preservar el estado del césped y garantizar que el campo quede en perfectas condiciones antes del regreso de los jugadores.

Un espectáculo sin precedentes

El concierto tendrá una duración aproximada de 11 minutos y contará con un despliegue de luces, sonido y efectos visuales sin precedentes en una final mundialista. La dirección artística correrá a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, uno de los impulsores de esta innovadora propuesta.

FOTODELDÍA AME8048. BALTIMORE (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- La cantante colombiana Shakira se presenta con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ este lunes, en Baltimore (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

Shakira actuará al descanso en el partido / Octavio Guzmán / EFE

La FIFA también ha confirmado la participación de un cartel de primer nivel internacional. Shakira, Madonna, Justin Bieber y el fenómeno global del K-Pop BTS encabezarán una actuación que promete convertirse en uno de los momentos más vistos de la historia del deporte.

La final marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, ya que será la primera vez que el partido más importante del fútbol incluya un espectáculo de medio tiempo de esta magnitud. Sin embargo, desde la FIFA insisten en que el objetivo es complementar la experiencia sin restar protagonismo al juego.

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España y Argentina disputarán el título mundial en una cita que combinará deporte y entretenimiento a una escala nunca vista, aunque el mensaje del organismo es claro: el gran protagonista seguirá siendo el fútbol.

Fuente: Sport

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