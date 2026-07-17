ElPozo Murcia lanza su campaña de abonos con la Champions incluida

ElPozo Murcia presentó este viernes su campaña de abonos para la temporada 2026-27 bajo el lema #MÁS, una iniciativa con la que el club quiere premiar la fidelidad de su afición en un curso marcado por el regreso a la UEFA Futsal Champions League. Los abonados podrán disfrutar de todos los partidos oficiales como local, incluidos los encuentros europeos y el play off por el título, sin necesidad de adquirir entradas adicionales, ya que no habrá Día del Club.

La campaña comenzará el 17 de julio, fecha en la que también se abrirá el plazo para las nuevas altas. Los abonados de la pasada temporada tendrán reservado su asiento hasta el 23 de agosto, pudiendo renovar su carnet con tarifas reducidas.

Los precios para las renovaciones parten desde los 50 euros para el abono infantil en Fondo, mientras que el abono de adulto cuesta 100 euros en esa zona, 130 euros en Corner y 150 euros en Lateral. Los abonos de pareja oscilan entre 170 y 200 euros, mientras que los familiares van desde 210 euros (Familia 3 en Fondo) hasta 270 euros (Familia 5 en Lateral).

En cuanto a los nuevos abonados, las tarifas arrancan en 60 euros para infantiles y alcanzan los 115 euros para adultos en Fondo, 145 euros en Corner y 165 euros en Lateral. Los abonos de pareja tendrán un coste de entre 190 y 220 euros, mientras que las modalidades familiares oscilarán entre 230 y 290 euros, según el número de integrantes y la ubicación elegida.

Además, la campaña mantiene opciones adaptadas a diferentes edades y perfiles. El abono joven, dirigido a aficionados de entre 16 y 25 años, cuesta entre 80 y 100 euros en las renovaciones y entre 90 y 110 euros para las nuevas altas. Por su parte, los jubilados podrán renovar desde 70 euros y contratar un nuevo abono desde 80 euros, con precios que varían según las zonas de Fondo, Corner y Lateral.

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Las renovaciones y nuevas altas podrán realizarse tanto de forma online como presencial en las oficinas del club durante las fechas habilitadas para la campaña.