Bernat Canut renueva como entrenador del Hozono Jairis

Bernat Canut, tal y como se daba por hecho desde hace semanas, seguirá guiando al Hozono Global Jairis Alcantarilla desde el banquillo en la Liga Femenina Endesa de baloncesto y también en la Eurocopa Femenina.

El club presidido por Salvador Costa oficializó este viernes la renovación del técnico ilerdense, de 36 años y que llegó al equipo en verano de 2024 procedente del Sodertalje BBK sueco y sustituyendo a Anna Montañana.

Benat Canut Font, nacido en La Seu d' Urgell el 20 de agosto de 1989, llevó al Jairis a conquistar el título de la Copa de la Reina en 2025 a lograr el subcampeonato copero en este 2026 y a disputar las eliminatorias en la LF Endesa y a clasificarse para competición europea en las dos últimas campañas.

El catalán continuará al frente del proyecto deportivo al ampliar su vínculo hasta junio de 2027, algo que se daba prácticamente por hecho desde que concluyó la Liga 2025/2026 con la mejor posición histórica de las murcianas en la máxima categoría del baloncesto español, el cuarto puesto con tope de victorias -19 en 30 jornadas-, aunque luego se produjo la eliminación en los cuartos de final ante el Perfumerías Avenida de Salamanca.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo de Bernat. Su compromiso, capacidad de liderazgo y visión de juego encajan a la perfección con nuestro proyecto. Su renovación es una apuesta por la continuidad y por seguir creciendo juntos", indicó Andrés Medina, director deportivo del club, una vez que se hizo oficial la noticia.

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La renovación de Canut supone un paso firme en la planificación de la próxima temporada, en la que el Hozono Global Jairis buscará seguir afianzándose como uno de los referentes del baloncesto femenino nacional. El equipo ya cuenta con siete jugadoras confirmadas, que son la base Aina Ayuso, la escolta Alba Prieto, la alero Txell Alarcón y la pívot belga Billie Massey, quienes siguen en el equipo, más otras dos bases como Marta Alsina y la canadiense Sami Hill y la ala pívot alemana Emily Bessoir, fichadas en este mercado.