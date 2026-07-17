El Águilas FC lanza su campaña de abonados para Primera Federación

La campaña de abonos del Águilas FC se ha hecho esperar por las obras que se están llevando a cabo para aumentar el aforo del Centenario El Rubial para su estreno en Primera RFEF. Las mejoras permitirán elevar la capacidad a 4000 localidades sentadas. Pero ese retraso en el lanzamiento de la campaña de abonados no va a restar interés a los aficionados, que este mismo viernes ya conocieron todos los datos. Se espera que más de 3.000 se abonen al club, casi un 9% de la población costera, lo que delata el gran interés que ha despertado el equipo.

Con el slogan ‘Como la primera vez’, llega la campaña de abonados para el estreno en Primera Federación, según se dio a conocer ayer en un acto en la Casa de la Cultura Francisco Rabal, que se llenó de aficionados para conocer los detalles del nuevo curso y las nuevas equipaciones. Los jugadores Salcedo, Javi Castedo, Antonio Sánchez y Chris Martínez fueron encargados de hacer de modelo para mostrar las nuevas camisetas.

Siguiendo la tradición, la primera equipación luce las franjas verticales azules y blancas, con el pantalón y las medias azul. La segunda también será de franjas verticales, pero de color amarillo y negro. Por su parte, para la tercera se ha decidido conservar la de color blanco con la que se logró el ascenso en Sa Pobla.

Subida de precios

Como se esperaba, con el salto de categoría los precios de los abonos han sufrido una subida. Los abonos más comunes de renovaciones en la tribuna cubierta y el fondo de poniente costarán 245 para un adulto y 180 para pensionistas; mientras que, para nuevos abonados en esas mismas zonas, el precio será 50 euros más caro (295 euros).

Para las nuevas gradas que se van a instalar en el estadio, la del fondo de levante, como la lateral de general, los precios para la renovación se han fijado en 225 euros y para los nuevos abonos en 275 euros. Precios que oscilan entre los 100 euros de las renovaciones los niños en grada lateral y los 450 euros para los nuevos abonados en el Palco Lateral. También se dispone este año de un abono para la grada de animación de 175 euros.

Camiseta de regalo

Unos abonos que como en años anteriores sirven para el acceso a los partidos del primer equipo en Primera Federación, como para el de filial en Tercera Federación. Además, como esta temporada se cambia de equipación, con cada retirada del abono se regala la nueva camiseta oficial del club valorada en 50 euros.

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Durante el acto de presentación, Alfonso García, presidente del club, elogiaba la nueva categoría a la que llega el Águilas FC. "Esta categoría parece Segunda División. Solo hay que mirar los rivales. Hasta 16 de los equipos han estado en Primera División", explicaba, para dar a entender la fortaleza de la categoría.