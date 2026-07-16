El UCAM Murcia iniciará el nuevo curso a finales de septiembre

A falta de que todavía se realice el sorteo del calendario de la Liga Endesa, el UCAM Murcia CB ya conoce las fechas oficiales para la temporada 2026-2027. Y es que la ACB anunció este miércoles la distribución del calendario de la competición. Un nuevo curso que, como viene siendo habitual, dará el pistoletazo de salida con la celebración de la Supercopa que acogerá Badalona, del 19 al 20 de septiembre, para después comenzar el calendario regular una semana más tarde con el arranque de la primera jornada de la Liga Endesa.

Así pues, el conjunto universitario, que puede diseñar una preparación veraniega a medida para llegar con todo a punto para esa fecha, afrontará su primer partido oficial del nuevo curso en el último fin de semana de septiembre, entre los días 26 y 27, para arrancar así una nueva campaña en la que compaginará por quinta vez consecutiva su calendario de la Liga Endesa con el de la competición europea.

Y es que a partir de la Jornada 2 de la ACB, que se disputará entre el 1 y el 2 de octubre, el UCAM Murcia entrará inmerso en un primer mes en el que también disputará la primera vuelta de la fase regular de la BCL. El miércoles 7 de octubre se medirá en el Palacio al Pallacanestro Varese italiano, viajará a Alemania el 14 de ese mismo mes y recibirá también en casa al Peristeri griego el día 27. Entre todo ello, habrá disputado también las primeras seis jornadas de la Liga Endesa.

Jonah Radebaugh, aclamado por la afición en el último partido del play off ante el Barça. / | ACB PHOTO / JAVIER BERNAL

Primer parón FIBA y partidos en Navidades

Más tarde, en el mes de noviembre, tan solo disputará un partido de la Basketball Champions League el 11 de noviembre frente al Bamberg Baskets. Mientras que la semana del 23 de noviembre al día 29 será cuando se produzca el parón por las Ventanas FIBA debido a la clasificación para el Mundial de 2027 que se celebrará en Catar.

A partir de ahí, el UCAM tratará de buscar el billete para el Top-16 de la Basketball Champions League con sus duelos en diciembre frente al Peristeri y el Varese, ambos fuera de casa, en diciembre. Un mes en el que, como viene siendo habitual, no se parará el calendario de la ACB con la disputa de las jornada 13 hasta la 17 en desde el 20 de diciembre al 10 de enero.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Hiopos Lleida en el Palacio. / ACB Photo/J. Bernal

Copa del Rey en Valencia

La primera vuelta de la ACB concluirá el próximo 24 de enero, para dar paso a otra fecha marcada en rojo en el calendario, como es la Copa ACB. La edición 2027 se volverá a celebrar en Valencia, en el Roig Arena como escenario, y se disputará del 18 al 21 de febrero con el Valencia Basket como anfitrión.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, entre cuatro jugadores del Barça durante el duelo de los cuartos de final en la Copa de Valencia. / F.Calabuig

Final Four y play off

Después habrá un nuevo parón por las Ventanas FIBA, algo también tradicional en el calendario, para afrontar sin más pausas el sprint final de la temporada. La fase regular de la Liga Endesa finalizará el 23 de mayo con la jornada 34. No obstante, una semana antes, está previsto que los equipos que se clasifiquen para la Final Four de la BCL, que podría ser el caso del UCAM Murcia, disputarán su partido de la jornada 33 de la Liga Endesa el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de abril.

Noticias relacionadas

Juani Marcos, del Barça, ante Michael Forres, del UCAM Murcia. / ACB Photo/JMCasares

Posteriormente, desde el 25 de mayo al 25-29 de junio, se ha fijado que se disputen las eliminatorias de play off por el título de la Liga Endesa con las que se pondrán el punto y final al curso.