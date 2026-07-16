El primer ensayo del Águilas FC será ante el Almería

El Águilas FC, el tercer equipo de la Región que competirá en el grupo II de la Primera Federación esta temporada junto al Real Murcia y el FC Cartagena, arranca la pretemporada el próximo lunes 20 de julio. Con una plantilla casi cerrada, al equipo de Adrián Hernández tan solo le faltan algunos unos detalles en el mercado de fichajes. Y es que tan solo tiene libres dos fichas sénior y las sub -23 hasta completar las 25 disponibles.

Los partidos de pretemporada también esta prácticamente cerrados, citas que comenzarán con el Memorial Alfonso García Zapata el próximo sábado 25 de julio en el Centenario El Rubial ante la UD Almería, de Segunda División. La siguiente cita será en el ‘Trofeo Manny Pelegrín’ que se disputará en el Artés Carrasco de Lorca, en el que se enfrentará en semifinales al Lorca Deportiva el 6 de agosto y el día 12 de ese mes en el tercer y cuarto puesto, o la final ante el CD Cieza o Real Murcia, la siguiente cita será en el centenario Trofeo Playa y Sol del 15 de agosto ante el Lorca Deportiva en El Rubial.

Antes del comienzo liguero se enfrentarán los costeros en su estadio al Alcoyano el 19 de agosto y Orihuela el 22 de agosto, fechas que pueden sufrir modificaciones.

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Por otro lado, este viernes en la Casa de Cultura Francisco Rabal, se presentará la campaña de abonados, que tiene numerosas novedades y las nuevas equipaciones para el estreno en la Primera RFEF.