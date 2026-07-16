Ofensiva total del FC Cartagena por Toni Villa

Aunque Javier Hernández habla de él como «una posibilidad más», lo cierto es que Toni Villa es la máxima prioridad del Fútbol Club Cartagena en este mercado. El club portuario cree que la aportación del atacante sería determinante para el grupo y confía en que sus posibilidades se incrementan con el ilorcitano en sus filas. Es por ello por lo que el conjunto albinegro ha lanzado una ofensiva total. Alejandro Arribas, Javier Hernández e Íñigo Vélez lo quieren en el equipo y van a hacer todo lo que esté en su mano porque termine vistiendo de albinegro.

Ya hace días, incluso semanas, que la operación Toni Villa se viene gestando. Vio la oportunidad el cuadro cartagenero de incorporar a su equipo a un futbolista de calidad diferencial que terminaba contrato con su equipo -el Eibar- y al que le mueve su deseo por jugar en su tierra. Nunca lo ha hecho como profesional pese a que nació en el municipio de Lorquí, a orillas del Río Segura. Si ha llegado la hora de volver, el Cartagena quiere que el Cartagonova sea la nueva casa de Villa.

El primer interesado es Íñigo Vélez, que ha convencido de su idea a los dirigentes para poner toda la carne en el asador. Como adelantó esta redacción a principios del mes de junio, el entrenador pidió implicarse más en la confección del equipo como condición para renovar y así lo está demostrando desde que firmó su nuevo contrato. Ya han sido varios jugadores los que han recibido directamente el contacto del técnico, quien explica al futbolista sus necesidades desde el esquema táctico y expone los motivos de su adecuación.

Javier Hernández, encargado de la dirección deportiva albinegra, siempre estuvo de acuerdo en tratar de incorporar al futbolista de Lorquí. Por eso ha dejado el mando de la operación nuevamente al entrenador vasco. Perdida ya cualquier posibilidad de mantener a Yanis Rahmani en el equipo, y aunque un movimiento no condicionaba al otro, el máximo deseo de Íñigo Vélez este verano es fichar a Toni Villa.

Toni Villa en el homenaje que recibió el viernes en Lorquí. / A. A.

Deseo del técnico

Según ha podido conocer LA OPINIÓN, ya ha mantenido contacto directo el entrenador albinegro con Villa. Un contacto intenso y prolongado en el que el técnico ha expresado sus ganas de entrenar al jugador y en el que ha habido intercambio de ideas tácticas. Vélez le ofrece a Toni Villa la llave del ataque albinegro desde la mediapunta, posición que el año pasado pertenecía a Luismi Redondo y desde la que llegaron la mayoría de goles del Cartagena. Está convencido el entrenador de que con el ilorcitano sería incluso mejor.

Los extremos están prácticamente cerrados con los fichajes de Abdel Lah, Rubén Richarte y Raúl Dacosta -inminente- y la continuidad de un Benito Ramírez al que Íñigo Vélez ha ofrecido toda su confianza como informó este diario semanas atrás. Por eso, la posición de Toni Villa en el campo se vuelve clave en la negociación. El futbolista, que ha desempeñado gran parte de su carrera en el costado zurdo, estaría de acuerdo en adoptar un papel más organizador en el ataque poniendo su calidad y su inteligencia táctica al servicio del equipo.

Toni Villa durante su presentación el pasado verano con el Eibar. / L.O.

Ventaja en la puja

A Toni Villa le avala su bagaje. Tres ascensos, seis temporadas en Primera División y otras tres en Segunda aderezadas con goles y asistencias. Bajar a Primera RFEF es un paso atrás deportivamente hablando, pero no es una opción imposible pese al interés que sigue despertando en Segunda División y otros clubes de Primera RFEF más potentes en materia económica que el Cartagena.

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Como desveló esta redacción, el interés del futbolista por volver a la Región es lo que pone en ventaja al club albinegro ante otros equipos del centro y norte de España que pujan por hacerse con sus servicios. Además, el capitán albinegro Nacho Martínez, que coincidió con Villa en el Real Valladolid, también trata de convencerlo. Como anécdota, el atacante cambió de representación en mayo de este año para desvincularse de Joaquín Vigueras y unirse a Emmart Soccer, el mismo grupo al que pertenece Pablo Clavería, fichado en este mercado.