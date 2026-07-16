El murciano Máximo Quiles competirá en Moto2 con el Aspar Team en 2027

El piloto murciano Máximo Quiles, actual líder del Campeonato del Mundo de Moto3, dará el salto de categoría al término de la presente temporada y competirá en Moto2 en 2027 con su actual equipo, el CFMOTO Aspar Team.

Según informó este jueves el Aspar Team, el joven piloto murciano tiene asegurado el ascenso de categoría para la próxima campaña, a la que podría llegar como campeón del mundo de Moto 3, cuya clasificación lidera actualmente con 104 puntos de ventaja sobre su compatriota Brian Uriarte, su más inmediato perseguidor.

Jorge Martínez 'Aspar', expiloto y fundador del Aspar Team, afirmó que en el equipo están "encantados" de poder contar con Quiles en Moto2.

"Este año ha sido el piloto a batir en Moto3 y vamos a seguir trabajando duro durante los próximos meses para terminar la temporada como campeones antes de dar el salto a la categoría intermedia. Creemos que está preparado para todos los retos que le esperan", declaró.

Motivado y con ganas

Por su parte, Quiles aseguró estar "muy motivado y con muchas ganas" de probar la moto de Moto2: "Creo que será una moto que se adaptará perfectamente a mi estilo y será muy divertida. Soy alto y tengo los brazos largos, así que creo que este tipo de moto me vendrá muy bien".

Hasta la fecha, el piloto murciano ha competido en 29 carreras de Moto3, logrando 9 victorias y 19 podios. En la presente campaña lidera la clasificación con 231 puntos, 104 más que su rival más cercano y a sólo dos del récord absoluto de Moto3 a estas alturas de la temporada, en manos de Luis Salom (233 puntos en 2013).

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Tras hacerse con una plaza para correr en el Mundial de Moto3 en 2025, antes incluso de cumplir los 17 años, el murciano espera ahora ascender a Moto2 con el título de campeón del mundo de Moto3 en su palmarés, siguiendo los pasos de Albert Arenas (2020), Izan Guevara (2022) y David Alonso (2024).