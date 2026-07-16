ElPozo ficha al ala internacional Pachu, quien llega desde el Osasuna

ElPozo Murcia, equipo que es el vigente subcampeón de la Liga en la Primera División de fútbol sala y la próxima temporada disputará la Liga de Campeones europea seis años después, anunció este jueves el fichaje del ala internacional Pablo García Lago, más conocido como Pachu, jugador gallego de 25 años que recala en el club murciano procedente del Osasuna Magna.

El nuevo integrante de la plantilla dirigida por Josan González firma contrato para las dos próximas campañas y viene de hacer un buen papel en tierras navarras y habiendo formado parte de la selección española absoluta, con la que debutó recientemente y también estrenó su cuenta goleadora con La Roja.

Pachu, quien llevará el número 14 en su camiseta, nació en la localidad pontevedresa de Redondela el 26 de octubre de 2000 y es un ala desequilibrante, con gran capacidad ofensiva, intensidad en el uno contra uno y que experimentó un notable crecimiento competitivo en las últimas temporadas. En la Liga 2025/2026 disputó 30 partidos y marcó 11 goles con un equipo que ocupó el decimocuarto puesto con 27 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso a Segunda División.

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El gallego inició su trayectoria en las categorías inferiores del Levante Unión Deportiva y continuó su formación desde 2018 hasta debutar con el primer equipo granota en la temporada 2021/2022. Su progresión llamó la atención del Osasuna Magna, al que se incorporó en 2023 tras su paso por Valencia. En el cuadro rojillo estuvo las tres últimas campañas consolidándose como una de las piezas importantes del conjunto de Pamplona.