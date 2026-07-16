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Cincinnati, el torneo elegido por Carlos Alcaraz para reaparecer

El tenista murciano se perderá el Masters 1000 de Canadá para evitar cualquier riesgo antes de Cincinnati y US Open

Carlos Alcaraz, en el Barcelona Open donde se lesionó

Carlos Alcaraz, en el Barcelona Open donde se lesionó / EFE

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Jordi Pérez de Arenaza

Buenas noticias para Carlos Alcaraz. Todo apuntaba a que su regreso estaba muy cerca, y las estimaciones finalmente se han cumplido: el jugador murciano regresaría a las pistas para disputar el Masters 1000 de Cincinnati, donde defiende 1000 puntos al ser el vigente campeón, además de ser un torneo clave para ponerse a punto para el US Open.

La cuenta oficial de ‘X’ del torneo ha anunciado su vuelta en un video promocional en el que, en una larga lista de grandes tenistas, aparece la figura de Carlos Alcaraz. Además, ya sale inscrito en la lista inicial del torneo.

Previo de su regreso al circuito, el tenista español se perderá el Masters 1000 de Canadá. La decisión responde a una estrategia clara: evitar cualquier riesgo que pueda comprometer su recuperación y asegurar que vuelva a competir en plenas condiciones.

Desde que se produjo la lesión de muñeca, su equipo médico y técnico ha seguido un plan de recuperación basado en la prudencia. Han apostado por un tratamiento conservador y por cumplir estrictamente los tiempos previstos, con el objetivo de que la muñeca recupere por completo su resistencia antes de afrontar de nuevo la exigencia del tenis de élite.

El regreso en Cincinnati responde a una planificación cuidadosamente diseñada. El Masters 1000 de Cincinnati representa la última cita de máximo nivel antes del inicio del US Open. Competir allí permitirá a Alcaraz evaluar las sensaciones de su muñeca en un torneo de gran exigencia antes de afrontar el cierre de la temporada de Grand Slams.

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La lesión también ha pasado factura en la clasificación mundial. Tras verse obligado a permanecer alejado de las pistas durante una larga etapa, el murciano ha cedido terreno en el ranking ATP y ahora ocupa la tercera plaza, por detrás de Jannik Sinner y Alexander Zverev.

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