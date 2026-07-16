Caras nuevas, caras conocidas y nuevas expectativas en el Real Murcia

La temporada 2026-27 del Real Murcia ya ha comenzado a todos los efectos. Tras las pruebas médicas realizadas el lunes, que se centraron en cardiología, y los reconocimientos generales del martes, la primera sesión sobre el césped este miércoles da el pistoletazo de salida oficial a la nueva campaña para los granas. Primer entrenamiento para los siete fichajes de este mercado estival y para el nuevo entrenador, Sergi Guilló, quien estuvo en el centro de todas las miradas como también lo están los futbolistas con contrato que podrían salir del club.

Fecha estándar. Ni muy temprano ni muy tarde. El Real Murcia inició ayer su pretemporada a 15 de julio, dos días antes que el curso pasado con Joseba Etxeberria y en la misma fecha que lo hizo en 2024 con Fran Fernández al mando. La tercera semana de julio es la escogida por todos los equipos de Primera RFEF para dar inicio a la campaña. Ya han echado a andar el Real Madrid Castilla, el Atlético Madrileño y el Antequera; y está previsto que estos días lo haga también el resto de rivales del temido grupo 2 de Primera RFEF.

Cada uno con sus particularidades y las del Real Murcia no son pocas. Por un lado, el aliciente más grande de la primera sesión de entrenamiento era la dirección de Sergi Guilló por vez primera como capitán general. Ya estuvo en el cuerpo técnico de Mario Simón desde 2021 hasta 2023 y este verano ha vuelto para ponerse al frente de los granas. No obstante, la de Guilló no fue la única cara nueva en el campo 2 de Pinatar Arena.

Sergi Guillo, entrenador del Real Murcia, dando instrucciones en la primera sesión de pretemporada. / Alex Moreno

Debutantes

También se pudo ver por primera vez con la elástica grana a los fichajes del presente mercado: el portero Dani Jiménez; los laterales Víctor Olmedo y Mounir; los mediocentros Chema Núñez y Javi Mier; el extremo Javi Moreno; y el central Joan Rojas. El meta hizo trabajo específico con Xabi Irureta, nuevo entrenador de porteros del primer equipo tras su paso por el filial de tres temporadas. Los jugadores de campo realizaron trabajo con balón con el resto de sus compañeros. Por otro lado, David Flakus, Jorge Mier, Ekain y Juanto Ortuño no se calzaron las botas de tacos, sino que entrenaron a parte.

No se quisieron perder la primera sesión el nuevo presidente de la entidad grana, Pedro León, y el director deportivo que se estrena este verano con el Murcia, Manolo Sánchez Breis. Ambos pisaron el césped y charlaron con los futbolistas antes de que comenzaran a ejercitarse.

Pedro León, presidente del Real Murcia, charlando con la primera plantilla. / Alex Moreno

En el ojo del huracán

En el ojo del huracán están dos futbolistas. Álvaro Bustos y Ekain Zenitagoia. El primero comenzó la sesión con normalidad y terminó retirándose por molestias y el segundo hizo trabajo en el gimnasio. Son los dos futbolistas que más probabilidades tienen de salir del club este verano siguiendo el camino de Antxón Jaso, quien rescindió con el club de mutuo acuerdo el pasado 12 de julio justo antes de iniciar la pretemporada grana.

Quien no estuvo, pero se espera que esté en próximos entrenamientos es el extremo Joel Jorquera. Según desveló el pasado domingo esta redacción, el Real Murcia ha desbloqueado las negociaciones con el Moreirense, club portugués propietario de los derechos de Jorquera, y el futbolista llegará en propiedad.

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La plantilla del Real Murcia durante el primer entrenamiento de la pretemporada en Pinatar Arena. / Alex Moreno

Así las cosas, Sergi Guilló comienza la pretemporada con una gran base de futbolistas. Concretamente son 23 jugadores los que están a su disposición con los diecisiete jugadores senior y los seis menores de 23 años que actualmente tienen contrato con la entidad grana. Después de dos días de pruebas médicas y reconocimientos, el balón ha comenzado a rodar para el Real Murcia en una temporada que tendrá su inicio oficial el fin de semana del 29 y 30 de agosto y terminará a mediados de junio con el play off de ascenso a Segunda que espera jugar el cuadro murcianista.