UCAM Murcia: horarios y fechas clave en la Basketball Champions League

El UCAM Murcia CB ya conoce la hoja de ruta para su regreso a la Basketball Champions League en la temporada 2026-2027. Después de quedarse a las puertas de disputar la máxima competición de la FIBA el pasado curso, al caer en el tercer y definitivo partido de la fase previa, lo que le llevó a disputar la FIBA Europe Cup, el conjunto univeritario vuelve al torneo que más veces ha disputado en Europa. Y es que el club murciano afronta su quinta temporada consecutiva alternando el calendario la doble competición, la octava en sus cuarenta años de historia.

Hasta en seis ocasiones ha estado presente el UCAM Murcia en la fase regular de una Basketball Champions League a la que regresa por la puerta grande debido a sus méritos deportivos, tras la cuarta posición alcanzada en la Liga Endesa el pasado curso y su buena situación en el ránking de la FIBA, otro de los requisitos específicos para alcanzar ese billete directo.

De los cinco años consecutivos que cumplirá en Europa, desde el año 2022 hasta el 2027, se da la circunstancia de que todos ellos han llegado con Sito Alonso a los mandos del banquillo. Un técnico con el que el UCAM Murcia conquistó en 2024 la medalla de bronce en Belgrado, un hito que también se consiguió en 2018 en la Final Four de Atenas, con Ibon Navarro a los mandos.

Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Reggio Emilia. / FIBA EUROPE CUP

Para volver a llegar hasta ahí, en una undécima edición de la BCL en la que acceder a la ronda decisiva por el título puede tener doble premio al otorgar el pase a la futura NBA de Europa, el UCAM Murcia deberá pasar una fase regular que no tiene pinta de ser nada sencilla. Deberá realizar tres viajes asequibles, pero se medirá a tres rivales exigentes y con bagaje europeo a sus espaldas.

Y es que, tras quedar encuadrado en el Grupo D junto al Peristeri griego, al Pallacanestro Varese italiano y al Bamberg alemán, el equipo de Sito Alonso arrancará esta primera fase de grupos el miércoles 7 de octubre para poner después el punto y final el martes 22 de diciembre.

Así pues, el UCAM Murcia arrancará la fase regular de la BCL frente al Pallacanestro Varese italiano en el Palacio de los Deportes el miércoles 7 de octubre (20.30 horas) para después hacer las maletas y poner rumbo a Alemania al enfrentarse al Bamberg Baskets el miércoles 14 de ese mismo mes a las 20.00 horas. Cerrará la primera vuelta también en casa, frente al Peristeri griego, a las 20.30 horas el martes 27 de octubre.

Por lo que, en la segunda vuelta de esta fase regular, el UCAM Murcia disputará dos partidos como visitante y ambos serán de manera consecutiva. El miércoles 11 de noviembre será cuando reciba al Bamberg alemán (20.30 horas), mientras que los desplazamientos tanto aGrecia como a Italia serán seguidos, primero el 8 de diciembre para enfrentarse al Peristeri (18.30 horas) y el martes 22 de diciembre ante el Varese en busca del pase directo al Top-16.

Así han quedado los grupos de la Basketball Champions League para la temporada 2026-2027. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

En busca de la primera plaza

Los primeros clasificados de esta ronda accederán directamente a otra fase de grupos para disputar el Top-16 de la BCL, mientras que los segundos y terceros deberán disputar una eliminatoria de Play-In al mejor de tres partidos para avanzar de ronda. En caso de que el UCAM Murcia tuviera que disputar esta eliminatoria de Play-In se cruzaría con los rivales del grupo C, donde están encuadrados otros clubes a los que se ha enfrentado en otras ocasiones como el AEK Atenas griego, el Falco húngaro y el Antwerp Giants belga.

Camiseta de Jordan

Una de las novedades esta temporada en la Basketball Champions League es que el UCAM Murcia vestirá de azul en sus partidos en casa al lucir la camiseta sorpresa que se descubrió en el último encuentro de la fase regular de la Liga Endesa el pasado curso ante el Hiopos Lleida. El logo del mítico ‘Jumpman’, ligado a la figura de Michael Jordan y convertido en símbolo global del baloncesto, aparecerá en la equipación del conjunto universitario para los partidos europeos que se celebren en el Palacio de los Deportes.

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Will Falk, alero del UCAM Murcia, con la camiseta azul que lucirá el UCAM en la BCL. / ACB Photo/J. Bernal

Horarios y fechas del UCAM Murcia en la fase de grupos de la Basketball Champions League