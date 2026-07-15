El UCAM Murcia, el equipo más madrugador

Cuando el sol apenas comenzaba a calentar la Región de Murcia el pasado lunes 13 de julio, en el césped de El Mayoyo ya se respiraba un aire distinto. Mientras el resto de los equipos que componen el grupo III de la Segunda RFEF disfrutaban de sus últimos días de vacaciones, el UCAM Murcia ya estaba en marcha. Con este movimiento, la entidad universitaria se ha erigido oficialmente como el equipo más madrugador de la categoría, enviando un mensaje claro a sus rivales: este año no hay margen para el descanso ni para la duda.

La urgencia por empezar no es casual. El calendario aprieta y las metas son ambiciosas. Con el inicio de la competición liguera fijado para el 5-6 de septiembre y el exigente compromiso de la Copa Federación en su fase autonómica el próximo 12 de agosto, el conjunto azul y dorado ha decidido adelantarse a todos para llegar en un estado de forma óptimo al primer silbato. Ese día jugará la primera ronda ante el Unión Molinense en el Sánchez Cánovas.

Vuelta a casa de Checa

Más allá de la planificación física, el inicio de esta pretemporada está marcado por una carga emocional y deportiva especial: el regreso de Checa. El técnico vuelve a casa diez años después, esta vez para ponerse a los mandos del primer equipo. Su llegada ha generado una ilusión renovada en la parroquia universitaria, y los analistas ya lo señalan como el gran favorito para liderar el nuevo y competitivo grupo III de la Segunda Federación. Checa conoce la exigencia del club y, bajo su mando, el equipo está trabajando desde el minuto uno para consolidar una identidad ganadora.

El resto, la semana que viene

La diferencia en la planificación de los equipos murcianos de Segunda RFEF es notable al comparar sus agendas de pretemporada. Mientras el UCAM Murcia ya ha puesto primera marcha, el resto de conjuntos de la Región ha optado por un inicio más escalonado. El Lorca Deportiva y el Cieza han marcado el lunes 20 de julio como su fecha de arranque, dedicando ese día y el martes 21 tanto a las pertinentes pruebas médicas como a las primeras sesiones de trabajo sobre el terreno de juego, alternando .

Por su parte, el Yeclano Deportivo ha optado por un enfoque más metódico y progresivo. Su pretemporada comienza el lunes 20 de julio centrándose exclusivamente en el trabajo de gimnasio y las revisiones médicas, postergando el primer contacto real con el balón en las instalaciones de Las Pozas hasta el miércoles 22. Un ritmo similar, aunque ligeramente más tardío, seguirá la Deportiva Minera, que ha reservado el jueves 23 de julio para los reconocimientos médicos, fijando el inicio efectivo de sus entrenamientos colectivos para el lunes 27.El Imperial también arranca la semana que viene.

Finalmente, el panorama en La Unión Atlético se presenta como una incógnita absoluta. A estas alturas, el club no ha confirmado siquiera una fecha para comenzar sus entrenamientos, envuelto en una incertidumbre institucional está puesta en sus objetivo de jugar en Málaga.