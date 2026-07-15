El Real Murcia de Sergi Guilló se pone en marcha

La plantilla del Real Murcia empezó este miércoles los entrenamientos de pretemporada en el complejo Pinatar Arena y uno de sus futbolistas, el defensa y centrocampista Óscar Gil, destacó "la energía que transmite todo el mundo". El equipo dirigido esta campaña por Sergi Guilló, que volverá a competir en el grupo II de Primera RFEF con el objetivo de ascender a Segunda División, dio inicio a las sesiones de trabajo tras haberse sometido sus jugadores a los pertinentes reconocimientos médicos el lunes y el martes.

Los primeros sudores como consecuencia del esfuerzo realizado tras las vacaciones de verano marcaron la pauta en una jornada en la que el buen ambiente fue la nota predominante y en la que los comentarios relacionados con la clasificación de la selección española para el Mundial se sucedieron. Además, hubo una cálida bienvenida para quien hace unas semanas era compañero de vestuario y ahora preside el club, el muleño Pedro León Sánchez, quien explicó a los nuevos jugadores la importancia de pertenecer al club y lo que representa defender su camiseta, un mensaje que Óscar Gil, que es de los que continúan, considera "muy positivo para facilitar la adaptación".

Sergi Guillo, entrenador del Real Murcia, dando instrucciones en la primera sesión de pretemporada. / Alex Moreno

"Todos los jugadores que llegan aquí saben a qué club vienen y conocen la grandeza que tiene este club", agregó. Al término de la práctica compareció ante los medios Óscar Gil y el futbolista navarro no ocultó su satisfacción por la vuelta a la rutina futbolística. "Estamos muy contentos por las sensaciones y, sobre todo, por la energía que transmite todo el mundo desde el cuerpo técnico, la gente que ha venido nueva y los que seguimos de la temporada anterior", dijo el jugador de 31 años y que llegó al club en el pasado mercado de invierno tras su paso por el CD Castellón.

Pedro León, presidente del Real Murcia, charlando con la primera plantilla. / Alex Moreno

"Estamos ilusionados y con ganas de trabajar", añadió al tiempo que se refirió a Guilló. "Las referencias que tengo de él por lo que me han contado son muy buenas. Es alguien que transmite muchas ganas y entre todos tenemos que conseguir el objetivo y está claro que es algo cuestión del grupo", señaló.

Noticias relacionadas

Un instante del primer entrenamiento de Guilló a los mandos del Real Murcia. / Alex Moreno

Además aludió al curso 2026-2027, en el que el cuadro grana fue el décimo clasificado del grupo II de Primera RFEF. "Nos tocó sufrir mucho pero yo creo que eso nos va a reforzar de cara a este año y ojalá eso sirva de fortaleza para conseguir lo que queremos y hay que encajarlo con naturalidad y pelear cada día por conseguirlo", apuntó.