¿Qué le falta por fichar al Real Murcia de Sergi Guilló?

El Real Murcia de Sergi Guilló empezará a rodar esta mañana a partir de las 9.00. Pinatar Arena acogerá el primer entrenamiento del nuevo proyecto grana. El técnico ilicitano iniciará el trabajo con su plantilla prácticamente perfilada. Son 21 los futbolistas disponibles ahora mismo, después de confirmar el fichaje de Mounir Errahay y a la espera de que se resuelva las salidas de Ekain y Álvaro Bustos. Tampoco entra en los planes del club Sekou, pero el centrocampista ha pedido unos días de margen para resolver su futuro y no estará en este inicio de pretemporada. Para reforzar estos primeros entrenamientos y para intentar ganarse la confianza del técnico también aparecerán varios jugadores del filial.

Pero aunque Sergi Guilló tendrá la suerte de empezar la pretemporada con gran parte del equipo formado, el Real Murcia todavía tiene varias asignaturas pendientes en el mercado. Confirmado el fichaje del lateral izquierdo Mounir Errahaly y a la espera de que se haga oficial la vuelta de Joel Jorquera, hay un vacío importante por rellenar, y más teniendo en cuenta los antecedentes.

Vuelve a faltar músculo

Durante las dos últimas temporadas han pagado los granas el capricho de Goiria de no firmar a ningún pivote puro para el centro del campo. Y adaptar a jugadores con un perfil diferente no ha funcionado, como se vio con Antonio David. De ahí que el murcianismo esté a la espera de la incorporación de ese jugador que aporte músculo para no volver a depender de Óscar Gil.

Con 15 fichas sénior ahora ocupadas -sin contar a Ekain y Bustos- y una reservada para Joel Jorquera, todo parece indicar que una de las dos licencias que quedan disponibles serán para ese futbolista que debe incorporarse a un centro del campo donde ya están Javi Mier, Chema Núñez, Moyita y Palmberg, siendo el ex del Huesca el único que tiene un perfil más defensivo. La otra ficha para mayores de 23 años se quiere destinar para firmar a otro extremo. De hecho, Sergi Guilló sigue esperando pacientemente para ver si puede finalmente convencer a Liberto Beltrán.

Atentos a Liberto Beltrán

Quiere el entrenador ilicitano volvar a contar con el atacante castellonense, del que logró sacar su mejor versión en el Mérida y al que se llevó el pasado verano al Huesca. Aunque el ex del UCAM está libre, al rescindirse su contrato con los oscenses tras el descenso, no acaba de dar el ‘sí’ tan deseado por Guilló. Por ahora el extremo izquierdo quiere esperar por si tiene la oportunidad de seguir en Segunda División, sin embargo el Real Murcia sigue teniendo la puerta abierta para su llegada.

El plan grana es que esa banda izquierda esté formada por Joel Jorquera y Liberto Beltrán, con Javi Moreno por la derecha, donde ya prácticamente queda descartada la continuidad de Pedro Benito, y eso que el gaditano no acaba de rechazar a los granas por si acaso finalmente no encuentra algo mejor.

A la espera de los sub-23

Si todo sale como planea Manuel Sánchez Breis, las dos fichas sénior quedarían reservadas al pivote y al extremo izquierdo, a Manuel Sánchez Breis ya solo le quedaría pescar a varios futbolistas sub-23 interesantes y que puedan ser un complemento. Ahora mismo los granas solo tienen ocupadas dos licencias para menores -Héctor Pérez y Piñeiro-, por lo que disponen de otras cinco. Dado que futbolistas como Jorge Sánchez, Yoldi y Alejandro Meca tendrán ficha con el filial, los murcianistas tienen bastantes posibilidades de poder completar una plantilla extensa.

Uno de esos jugadores jóvenes que vuelve a estar en la órbita del Real Murcia es el extremo del Valladolid Xavi Moreno. Ayer desde Pucela se hablaba del interés de los granas por el jugador de 21 años, un interés que ya existió el pasado mes de enero, aunque el atacante se marcharía cedido finalmente al Sabadell.

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También han salido varios nombres de delanteros sub-23, aunque Breis todavía no ha conseguido ‘pescar’ al ‘9’ que complemente a Flakus y Ortuño.