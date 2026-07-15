El FC Cartagena acelera sus movimientos en el mercado

El FC Cartagena afronta la recta final antes de dar el pistoletazo de salida a la pretemporada. Este mismo viernes, el equipo dará comienzo a la actividad con los tradicionales reconocimientos médicos y el lunes día 20 se producirá el primer entrenamiento bajo la supervisión de un cuerpo técnico y una secretaria técnica que trabaja a contrarreloj para asentar las bases del nuevo curso. En los despachos del Cartagonova, la actividad es frenética: la dirección deportiva, encabezada por Javier Hernández, está volcando todos sus esfuerzos en los últimos movimientos del mercado para terminar de configurar una plantilla que, desde el club, se confía en que sea altamente competitiva y capaz de cumplir con los ambiciosos objetivos marcados para este año. El objetivo es intentar cerrarla lo antes posible.

Aunque el bloque principal del equipo ya está definido, todavía quedan algunos ajustes necesarios para que el engranaje funcione a la perfección, como así nos confirmó la pasada semana el propio director deportivo. La zona ofensiva es, sin duda, el frente donde todavía faltan esas últimas pinceladas que den equilibrio y profundidad a la plantilla. Con el mercado en plena ebullición, la entidad albinegra tiene dos nombres propios marcados en rojo en su agenda para poner el broche de oro al ataque: Raúl Dacosta y Toni Villa. La llegada de estos perfiles se considera fundamental para elevar el nivel técnico del conjunto, y la dirección deportiva espera cerrar estas incorporaciones en los próximos días para que el equipo pueda trabajar unido desde el inicio.

Un extremo a pierna cambiada

La llegada de Raúl Dacosta es inminente. El FC Cartagena ha intensificado las gestiones en las últimas horas y el acuerdo con el extremo, que procede del Racing de Ferrol, está prácticamente cerrado. Su incorporación supone un salto de calidad en el perfil de ataque del equipo.

Dacosta es un jugador diestro que prefiere partir desde el costado izquierdo, una posición desde la cual ejerce su mayor amenaza: el desborde en el uno contra uno. Su estilo de juego se caracteriza por conducir el balón con determinación, encarar a su par y trazar diagonales hacia el centro, buscando siempre la portería contraria o la habilitación de un compañero en el último tercio.

Experiencia pese a su juventud

Lo que hace a Dacosta un refuerzo diferencial para Íñigo Vélez no es solo su juventud, sino el bagaje táctico que atesora. Tras formarse en escuelas de élite como las del Real Madrid, Celta de Vigo y Espanyol, el jugador ha demostrado una capacidad de adaptación envidiable. El punto de inflexión en su carrera ocurrió en la Ponferradina, donde coincidió con Íñigo Vélez; bajo la batuta del técnico vitoriano, Dacosta ofreció su versión más regular y productiva, convirtiéndose en un jugador clave en el esquema del entrenador. Posteriormente, su paso por el filial del FC Barcelona terminó de pulir su toma de decisiones en contextos de alta presión.

Comparándolo con otras piezas del frente ofensivo albinegro, Dacosta ofrece un perfil similar a Abdel Lah en cuanto a desequilibrio, pero aporta un grado extra de experiencia y «poso» competitivo en Primera Federación. El club espera que su capacidad para leer los tiempos del partido y su polivalencia en ataque lo conviertan en un jugador indiscutible desde el inicio del campeonato.

En ese perfil izquierdo también está Benito Ramírez, jugador que sí es zurdo y que juega a pierna natural, por lo que sí es más complementario.

En la otra banda el conjunto cartagenerista tiene a Rubén Richarte, jugador que llega desde la cantera del Betis, tras su paso por el Arenteiro y además cuenta con Ibán Ribeiro, que puede actuar tanto en la zona de finalización como desde la banda diestra del ataque.