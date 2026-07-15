El brasileño Gadeia continuará una temporada más en ElPozo Murcia

ElPozo Murcia, vigente subcampeón de la Liga en la Primera División de fútbol sala y que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones europea, lo hará con el veterano jugador brasileño Fabricio Bastezini 'Gadeia', quien continuará aportando su experiencia, su calidad y su liderazgo en el conjunto murciano. El club anunció la renovación del contrato de este cierre de 38 años -nació el 14 de junio de 1988 en São Lourenço do Oeste- y que cumplirá su sexta campaña en la capital del Segura pues llegó en 2021 procedente del Kairat Almaty de Kazajistán tras haber estado durante cinco campañas en el Movistar Inter en dos etapas diferentes.

El brasileño, quien pronto se consolidó como un referente en el cuadro murciano y durante la última campaña mostró el gran momento en el que está a pesar de su avanzada edad -disputó 47 partidos y marcó 18 goles-, seguirá a las órdenes de Josan González siendo uno de los capitanes de la plantilla junto a su compatriota Marcel Marques y Ricardo Mayor.

Noticias relacionadas

Gadeia controlando un balón durante un partido en el Palacio de los Deportes el pasado curso. / Israel Sánchez

Gadeia, internacional con su país y que contribuyó de forma decisivo al segundo puesto de su equipo tanto en la fase regular como en las eliminatorias por el título -cayó en cuatro partidos por 3-1 ante el Fútbol Club Barcelona- y para que ElPozo esté en Europa seis años después, continuará luciendo galones con los murcianos en una campaña exigente y que encarará con la certeza de que es importante tanto en la pista como fuera de ella.