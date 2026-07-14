La supervisión concursal no frena la ley de despidos en el Real Murcia

Llegó Pedro León a la presidencia del Real Murcia para cambiar las cosas. Iba a tener el muleño mando en plaza, se reiteró. Pero apenas un mes se ha necesitado para comprobar que hay cosas que no cambian en Nueva Condomina. Porque, con Pedro León de presidente, el Real Murcia ha vuelto a hacer una ‘jugarreta’ a uno de sus futbolistas.

Y es que este domingo, sobre las nueve de la noche, el club encabezado por Felipe Moreno anunciaba por sorpresa la rescisión del contrato de Antxón Jaso. Aunque el club comunicaba que la salida estaba pactada, fuentes cercanas al jugador hablan de todo lo contrario, subrayando el malestar del navarro, que se encuentra ahora con este final poco deseado después de acumular meses sin noticias de un club que en enero le ofrecía la renovación y que luego, durante varias semanas, se olvidó de ese nuevo contrato.

Parecía que el Real Murcia rectificaba cuando, a la conclusión de la temporada 25-26, incluía a Jaso en la lista de jugadores con contrato. Sin embargo, la cordura no duró demasiado. Este domingo, solo unas horas antes de que los integrantes de la plantilla tuvieran que presentarse en los reconocimientos médicos, el Real Murcia comunicaba vía mail a Jaso que no debía incorporarse, para posteriormente poner fin a la relación contractual, el ‘modus operandis’ habitual de Felipe Moreno en este tipo de situaciones, como ya se ha repetido en infinidad de ocasiones.

Llama la atención que Pedro León no haya sido capaz de mover un dedo para intentar actuar por una vez con sensatez, y más con un futbolista que el pasado mes de enero decidía aceptar liberar su ficha para que se inscribiera a Jon García, incluso sabiendo que su lesión no era de «larga duración» como argumentó el club ante la Federación.

Pero sorprende sobre todo que el Real Murcia haya podido firmar otro despido sin pago de por medio estando la entidad grana desde hace unos días en concurso de acreedores, siendo supervisada cualquier decisión económica por un administrador concursal.

Vidal mira para otro lado

Tiene el deber José Vidal, elegido por el Mercantil para vigilar todo el proceso que busca acabar con la insolvencia y alcanzar la viabilidad, de supervisar cualquier actividad que pueda agravar la difícil situación económica que se vive en Nueva Condomina, obligando a Felipe Moreno a ir a un nuevo concurso. Sin embargo, pese a lo que se esperaba, parece que o el administrador concursal no se ha enterado del movimiento grana o no está dispuesto a poner ni un pero a otro ejemplo de mala gestión económica, ya que a las primeras de cambio ha autorizado un despido en el que no ha existido ni negociación previa.

Con el Real Murcia llegando a alegar este domingo al jugador que el contrato puesto sobre la mesa en enero no se llegó a firmar incluso ofreciendo al jugador una cantidad a pagar en un futuro si no denuncia, Antxón Jaso debe estudiar ahora qué paso dar para intentar cobrar lo que estaba estipulado en el acuerdo que le propusieron el pasado mercado invernal y que se alargaba hasta el próximo el 31 de diciembre de 2026. Una de las opciones, como han hecho la mayoría futbolistas despedidos por el Real Murcia en la etapa de Felipe Moreno, es acudir a los tribunales, aunque también puede optar de momento por reclamar ante la Federación Española, quien podría suspender los derechos a los murcianistas si no cumplen lo pactado.

Ekain y Bustos, los siguientes

No le pilla de nuevas esta situación al Real Murcia, que acumula múltiples denuncias por despidos tanto de jugadores como de técnicos, lo que sorprende es que ni la entrada en concurso de acreedores haya llevado a Felipe Moreno a pisar con pies de plomo. Lo sucedido por Antxón Jaso además da pistas de lo que va a suceder en las próximas semanas tanto con Ekain como con Álvaro Bustos, los otros dos futbolistas con contrato, pero que no entran en los planes de la entidad.

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Está claro que el despido de ambos acabará llegando antes del final de mercado, como ya se ha visto en los últimos veranos con los descartes, pero en los casos de Álvaro Bustos y Ekain, el administrador concursal tendrá mucho más difícil mirar para otro lado. Y es que, tanto el asturiano como el vasco tienen contratos muy superiores al de Jaso. La rescisión de ambos podría incluso superar los 300.000 euros, una cantidad difícil de justificar para un club que ahora tiene que convencer a los acreedores de que acepten una quita de más del 60% porque no hay dinero para abonar la deuda.