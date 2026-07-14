El FC Cartagena ultima la incorporación de Raúl Dacosta

El FC Cartagena no detiene su maquinaria en este mercado estival. Con el objetivo claro de llegar al inicio de la pretemporada, previsto este viernes, con la plantilla lo más perfilada posible, la dirección deportiva albinegra ha puesto la directa. Tras concretar ya siete incorporaciones este verano, el próximo nombre en sumarse al proyecto va a ser Raúl Dacosta.

El extremo izquierdo orensano, de 24 años, podemos avanzar que se encuentra a un paso de vestir la elástica albinegra. La operación, que se intensificó en las últimas horas, está cerca de cerrarse, lo que supondría un refuerzo de garantías para la segunda línea del ataque cartagenerista.

Un viejo conocido para Íñigo Vélez

La llegada de Dacosta al Cartagonova no es una apuesta al azar. El factor determinante en esta operación tiene nombre y apellidos: Íñigo Vélez. Dacosta y el técnico vitoriano coincidieron hace tres temporadas en la SD Ponferradina, etapa en la que el extremo firmó sus mejores registros hasta la fecha, sumando 3 goles y 6 asistencias. La buena relación y el conocimiento mutuo facilitan una adaptación rápida, un aspecto clave para la dirección deportiva.

Trayectoria y perfil técnico

A pesar de su juventud, Raúl Dacosta cuenta con una formación de élite y una amplia experiencia en el fútbol nacional. Su trayectoria incluye pasos destacados por las categorías inferiores del Real Madrid, Celta de Vigo y Espanyol, además de su consolidación en Primera Federación.

Tras su paso por El Toralín, el extremo recaló en el filial del FC Barcelona, donde fue una pieza clave durante el pasado curso, disputando 27 encuentros —24 de ellos como titular—. Su perfil destaca por ser un jugador polivalente, dotado de una gran capacidad de desborde en el uno contra uno, facilidad para asociarse con sus compañeros y un potente disparo, siendo además un efectivo peligroso en acciones a balón parado.