El FC Cartagena ya tiene perfilada su hoja de ruta para el verano

El FC Cartagena ha definido con precisión su hoja de ruta para la preparación del próximo curso, un periodo estival marcado por la exigencia y el propósito de llegar en las mejores condiciones físicas y tácticas al arranque de la competición oficial. Tras la finalización del descanso vacacional, el bloque albinegro se prepara para una intensa puesta a punto, con la mirada puesta en el pistoletazo de salida de la Liga, programado para los últimos días de agosto. La planificación busca no solo el rodaje competitivo de las nuevas piezas del equipo, sino también consolidar la identidad del grupo bajo las directrices de un cuerpo técnico que considera este ciclo como el cimiento fundamental para los objetivos de la temporada.

La maquinaria del club comenzará a engrasarse de forma oficial este próximo viernes, 17 de julio, fecha marcada en el calendario para que la plantilla se someta a los preceptivos reconocimientos médicos en las instalaciones del club. Una vez superado este primer control necesario, el lunes 20 de julio será el momento en que los jugadores pisen el césped para completar la primera sesión de entrenamiento. A partir de esa jornada, el equipo se sumergirá en una dinámica diaria de trabajo donde la carga física y la implementación de los automatismos tácticos serán los ejes centrales, buscando que cada futbolista alcance su punto óptimo antes de que el calendario de amistosos comience a exigir un nivel de rendimiento competitivo real.

Derbi cartagenero

La noticia más esperada y emotiva de este verano será la confirmación oficial de la celebración del Trofeo Carabela de Plata, que alcanza en esta ocasión su LIX edición. Después de semanas de trabajo en los despachos sobre la elección del rival, el club ha conseguido cerrar un acuerdo con la Deportiva Minera para que el histórico club del Llano de Beal sea el invitado especial en esta edición. Este partido no se plantea únicamente como un trámite dentro de la pretemporada, sino como un homenaje a la tradición futbolística de la comarca. El encuentro, fijado para el fin de semana del 22 de agosto, representa el compromiso de la entidad cartagenerista por mantener viva su esencia veraniega, ofreciendo a la afición la oportunidad de disfrutar de este duelo emblemático a apenas unos días del inicio de la competición oficial.

El carácter de este LIV Trofeo Carabela de Plata trasciende lo meramente deportivo, convirtiéndose en el epicentro de la preparación albinegra. La elección de la Deportiva Minera se entiende como un detalle para un club vecino y amigo y también como una prueba de fuego exigente, ya que el cuadro rojillo está formando una plantilla de nivel, ya que dispone de músculo económico para ello. Para el cuerpo técnico, este enfrentamiento llegará en el momento ideal para perfilar los últimos detalles antes de la primera jornada de Liga, sirviendo como una prueba de fuego emocional y futbolística. La disputa de este trofeo el fin de semana del 22 de agosto no solo asegura el cumplimiento de una tradición ininterrumpida, sino que refuerza el vínculo entre el club, sus raíces y una afición que espera con ansias ver a su equipo levantar una pieza tan codiciada en su palmarés.

Esta es la agenda

La entidad cartagenerista ha configurado una agenda de alta exigencia, trabajando con el objetivo de cerrar un total de ocho encuentros amistosos que permitan testar el progreso de la plantilla ante rivales de distinta naturaleza y procedencia. El primer gran test tendrá lugar el 25 de julio en La Manga frente al Ipswich Town, un equipo de la Premier League que exigirá un nivel de intensidad máximo desde las primeras semanas de trabajo, poniendo a prueba la capacidad de resistencia y la organización defensiva de los pupilos del cuerpo técnico ante un rival de la máxima categoría del fútbol inglés.

El ritmo de partidos se intensificará durante el mes de julio, destacando la cita del día 31 en el estadio Cartagonova, donde el equipo recibirá al Johor, conjunto de la Primera División de Malasia, a las 19:30 horas. Este choque resulta especialmente atractivo por la marcada presencia de talento español en la plantilla asiática; jugadores como Raúl Parra, Nacho Méndez, Ager Aketxe y Samu Castillejo volverán a jugar en territorio nacional, ofreciendo un aliciente extra para los espectadores que acudan al estadio. El mes de agosto continuará con un calendario frenético: el día 4, el equipo se desplazará a Pinatar Arena para enfrentarse al Brighton sub-21 a las 19:00 horas, y apenas cuatro días después, el 8 de agosto, la expedición visitará el estadio de La Constitución para medirse al Yeclano Deportivo en un choque de corte regional a las 19:00 horas.

La recta final de la pretemporada contará con un duelo de alto nivel, enfrentando al FC Cartagena contra el Hércules el sábado 15 de agosto. Este encuentro, que se celebrará en Pinatar Arena a las 19:00 horas, servirá como preámbulo definitivo antes de encarar la gran fiesta del Trofeo Carabela de Plata el fin de semana siguiente. Con esta hoja de ruta, el club cartagenerista diseña un camino equilibrado, combinando el prestigio internacional, la competitividad regional y el respeto por sus tradiciones más profundas, todo ello orientado a llegar al 29-30 de agosto, inicio de la Liga, con la confianza y el rodaje necesarios para afrontar el nuevo curso con garantías.