ElPozo Murcia buscará su séptimo título de la Supercopa de España en el Palau Blaugrana

ElPozo Murcia ya conoce la sede de su primer gran reto de la temporada 2026-2027. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la XXXVII edición de la Supercopa de España se disputará en el Palau Blaugrana, convirtiéndose en el escenario donde nuestro equipo luchará por conquistar un trofeo que ya luce en nuestras vitrinas en seis ocasiones.

Esta edición de la Supercopa presenta una novedad importante: será la competición que abra oficialmente el telón de la nueva temporada, marcando el primer título en juego del curso. La cita está marcada en el calendario para los próximos 5 y 6 de septiembre de 2026. Para ElPozo Murcia, este torneo supone una oportunidad inmejorable para demostrar la ambición del proyecto desde el primer minuto. El conjunto murciano se ganó su plaza al finalizar como segundo clasificado en la Liga regular de la pasada campaña, lo que confirma la regularidad y el alto nivel competitivo que caracteriza a nuestra plantilla.

Los rivales por el trono

La lucha por el título contará con cuatro contendientes de máximo nivel. En primer lugar, está el Barça, vigente campeón de Liga y anfitrión de esta fase final en el Palau Blaugrana, un escenario siempre complicado.

Asimismo, el torneo contará con la presencia del Jaén Paraíso Interior FS, que llega tras una temporada brillante en la que se alzó tanto con la Copa de España como con la Copa del Rey.

Finalmente, completa el cuadro el Illes Balears Palma Futsal, tercer clasificado en la pasada liga regular, completando así una nómina de aspirantes de la máxima exigencia que garantiza un espectáculo de primer nivel. Cabe destacar que el Jimbee Cartagena, campeón en las tres últimas ediciones, será el principal ausente en esta ocasión.

La huella murciana en el torneo

La Supercopa de España es un torneo que guarda una conexión especial con el ADN de ElPozo Murcia. La historia del cuadro murciano en esta competición está marcada por grandes encuentros y un palmarés que refleja el carácter histórico ganador del club, habiendo conquistado el trofeo en seis ocasiones (1995, 2006, 2009, 2012, 2014 y 2016). La andadura comenzó con el primer título en 1995 ante el Pinturas Lepanto Zaragoza, dando inicio a una trayectoria que nos ha llevado a disputar múltiples finales a lo largo de las décadas.

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Tras aquel primer éxito, el equipo ha demostrado una competitividad constante, alcanzando las finales disputadas en 1998, 2003, 2007, 2013, 2017 y 2019, demostrando que ElPozo siempre está presente en las grandes citas. De igual forma, los títulos en los años 2006, 2009, 2012, 2014 y 2016 ante rivales de la talla de Lobelle Santiago o Inter Movistar, forman parte del legado dorado de la entidad. Con este historial ElPozo Murcia afrontará la Supercopa de España con la ilusión de romper la sequia de títulos que arrastra en los últimos años.