Ángel Turpín Abellán, deportista con TEA, lleva al Parlamento Europeo un mensaje de superación

Ángel Turpín, estudiante de medicina y deportista de la selección nacional de karate, fue este martes protagonista en el Parlamento Europeo, donde fue invitado a realizar una ponencia titulada "Neurodiversidad, ciencia y deporte: El inspirador recorrido de Ángel Turpín". Durante su intervención compartió su experiencia personal como joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el mundo de la alta competición y la excelencia académica, ofreciendo un testimonio sobre los retos, las dificultades y el camino deportivo recorrido hasta alcanzar su sueño de estudiar medicina y seguir en la élite del karate internacional

Dicha conferencia ha sido organizada por el eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas, convirtiendo la historia del joven ciezano en el eje central de una jornada dedicada a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento de las personas neurodivergentes. Ante representantes de las instituciones europeas, autoridades regionales y nacionales, Ángel relató en primera persona cómo ha vivido cada etapa de su desarrollo personal y académico, explicando las dificultades que supone crecer con síndrome de Asperger en una sociedad que, en muchas ocasiones, continúa desconociendo la realidad del autismo.

A sus 19 años, Ángel Turpín ha logrado compatibilizar una brillante trayectoria académica con el deporte de alto rendimiento. Es estudiante del Grado en Medicina, fue distinguido con el Premio Extraordinario de Educación Secundaria, forma parte de la Selección Española de Karate y ha conseguido numerosas medallas nacionales e internacionales representando a España. Durante su intervención defendió que el talento no debe medirse por la forma en que una persona procesa el mundo, sino por su capacidad para desarrollarlo cuando dispone de las oportunidades adecuadas.

"Las personas con TEA no necesitamos que rebajen las metas; necesitamos que desaparezcan las barreras que nos impiden alcanzarlas." Ángel Turpín

Ángel explicó también el papel decisivo que el kárate ha tenido en su desarrollo. "El deporte me enseñó disciplina, perseverancia y confianza. El tatami ha sido uno de los lugares donde mejor he aprendido a crecer como persona".

La conferencia sirvió igualmente para abrir un espacio de reflexión sobre la necesidad de seguir impulsando políticas que favorezcan la inclusión en ámbitos como la universidad, la investigación, la sanidad y el deporte de alto rendimiento, permitiendo que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

El acto contó con la participación del alcalde de Cieza, Tomás Antonio Rubio Carrillo; del director general de Deportes de la Región de Murcia, Francisco Javier Sánchez López; de las eurodiputadas Rosa Estaràs, Maravillas Abadía y Elena Nevado del Campo, además de representantes del mundo del deporte y de la familia de Ángel, que han acompañado su trayectoria desde sus inicios.

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La celebración de esta jornada en el Parlamento Europeo supone un reconocimiento al valor de la neurodiversidad y coloca la historia de Ángel Turpín como un ejemplo de cómo el esfuerzo, la educación y el deporte pueden convertirse en herramientas capaces de derribar prejuicios y abrir nuevas oportunidades.