Análisis de Francia, rival de España en semifinales: "Es otro equipo en los mundiales; los dos partidos anteriores no tienen nada que ver"

La rivalidad entre España y Francia escribirá un nuevo capítulo este martes 14 de julio en las semifinales del Mundial 2026. Después de dos encuentros recientes, en las 'semis' de la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025, ambos saldados con triunfo español, la 'Roja' y los 'Bleus' se verán las caras en el escenario más imponente del fútbol mundial con un billete para la final en juego. Para analizar a la bicampeona del mundo, charlamos con Andrés Onrubia, periodista del diario 'AS' especializado en el fútbol francés.

"No hay favoritos, porque los dos juegos anteriores no tienen nada que ver con el de esta noche. Francia llegó muy mal a la semifinal de la Eurocopa, tras haber marcado solo un gol de jugada, y con Mbappé muy por debajo de su nivel. Por otro lado, en la Nations existe otra motivación y el equipo no tenía nada que ver, pues jugaron en defensa Lenglet, Kalulu, Théo Hernández y Konaté", explica Onrubia.

Francia llega a la cita como el rival a batir, pues es, con Argentina, la única selección que ha ganado todos sus compromisos en la presente edición, tras imponerse a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (1-4), Suecia (3-0), Paraguay (0-1) y Marruecos (2-0). En total, los galos han marcado 16 goles y han encajado dos. "España viene con más dudas y con un Lamine que no está en su mejor momento. Por su parte, Francia es otro equipo en los mundiales y tiene a sus tres jugadores de ataque a un nivel extraordinario", analiza el periodista.

A pesar de su caudal ofensivo, los 'Bleus' no necesitan monopolizar el balón para arrollar a sus rivales. En este Mundial, acumulan un 53% de posesión media, que deja claro que es un combinado camaleónico, capaz de controlar el esférico, pero también cederlo y dañar al contragolpe con su cuarteto de atacantes. Probablemente, España, más habituada a largas combinaciones, se encontrará con esta segunda versión.

"Francia va a dar la pelota a España, pero no va a replegar. Va a ser un bloque medio agresivo cuando la pelota llegue a Rodri o a Fabián/Pedri, que es como mejor ha funcionado en este Mundial", señala Onrubia, que piensa que el partido contra la 'Roja' es la primera piedra de toque en esta Copa del Mundo: "Francia no se ha enfrentado a ningún rival que le haya exigido quitarle la pelota. Marruecos la tuvo, pero de manera estéril. Por eso hemos visto una selección tan dominante", señala el periodista.

La estrella indudable del combinado galo es Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial con ocho dianas. Desde su debut mundialista en 2018, no sabe lo que es perder una eliminatoria, tras proclamarse campeón en Rusia y perder la final en penaltis contra Argentina en 2022. El futbolista del Real Madrid potencia sus virtudes gracias a la presencia de dos jugadores que le complementan a la perfección: Olise, con cinco pases de gol, y Dembélé, que ha trasladado su nivel de Balón de Oro a la selección.

Asimismo, los 'Bleus' cuentan en su zaga con dos de los mejores centrales del mundo, Upamecano y Saliba, que dominan prácticamente todas las facetas del juego. Su dominio en área propia ha hecho de Francia un equipo rocoso e inexpugnable, pues Maignan solo ha intervenido once veces en seis partidos.

Pese a la superioridad en prácticamente todas las líneas, el 'punto débil' de los galos recae en los laterales, Koundé y Digne. El jugador del Barça ha cuajado una temporada por debajo de las expectativas, mientras que el del Aston Villa es el eslabón frágil del combinado francés. Aun así, Onrubia cree que se está infravalorando a los dos defensores. "Dependerá más de Lamine Yamal que de Digne, que es un lateral bastante fiable. No ha sido exigido en todo el torneo, tampoco Koundé, pero se está minusvalorando el nivel de ambos. Uno ha rendido bien en el Barça hasta esta temporada, mientras que el otro viene de ser campeón de la Europa League y de jugar mucho con el Aston Villa", valora el periodista.

El trabajo para frenar a Lamine, autor de tres goles en los últimos dos encuentros contra Francia, no solo recaerá en Digne, sino en todo el equipo. "Cuando te enfrentas a Lamine, todo cambia. Pese a que está por debajo de lo que se esperaba de una estrella de su nivel, condiciona mucho al rival. Así todo, a España se la frena a nivel colectivo, no por individualidades", apunta el periodista.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, abandonará el cargo tras la Copa del Mundo después de 14 años. Con él en el banquillo, Francia aspira a alcanzar su tercera final consecutiva, gesta que solo han conseguido Alemania, entre 1982 y 1990, y Brasil, entre 1994 y 2002. Pese a las críticas por su estilo de juego reactivo, el entrenador de 57 años deja un recuerdo imborrable en Francia. "Deschamps deja un gran legado, pase lo que pase en las semifinales. Es un entrenador que llegó a una selección que estaba muy tocada con Laurent Blanc y con Raymond Domenech. En 14 años ha sido el primer entrenador de la historia de Francia que llega a tres semifinales y puede ser el primero que alcanza tres finales seguidas, algo tremendo", sentencia Onrubia.

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Francia y España se verán las caras por tercera ocasión en tres años. La 'Roja' tratará de repetir triunfo una vez más y alcanzar la final del Mundial por segunda vez en su historia, mientras que los 'Bleus' buscan la revancha para colarse en su tercera consecutiva.

Fuente: Sport