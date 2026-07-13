La Unión Atlético formaliza su inscripción en Segunda Federación

La Unión Atlético ha dado un paso decisivo para asegurar su continuidad en el fútbol nacional. José Antonio Vera, en los micrófonos de Onda Regional anunciaba que el club ha formalizado esta misma mañana su inscripción para la presente temporada, cumpliendo así con el plazo límite marcado para este miércoles 15 de julio a las 14:00 horas.

A pesar de las intensas especulaciones que han rodeado a la entidad en las últimas semanas, la situación institucional se mantiene sin cambios: Daniel Pastor continúa siendo el máximo responsable del club.

Aunque la formalización ya es un hecho, desde la entidad se remiten ahora a la resolución de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuya luz verde es el trámite final necesario para completar el proceso. No obstante, existe un optimismo en el seno del club; al seguir los mismos cauces administrativos que permitieron la inscripción la pasada campaña —donde finalmente el equipo compitió sin mayores complicaciones—, se da prácticamente por hecho que la RFEF validará el registro.

Solicitud de reordenación y sede en Málaga

Daniel Pastor y su equipo lo tiene claro y así ha ido trabajando en las últimas semanas. Dentro de los movimientos realizados por la propiedad, destaca la impugnación de la distribución hecha en la Segunda Federación y la petición formal de reordenación de los grupos para la nueva temporada. El club ha solicitado expresamente ser incluido en el Grupo IV, con el resto de equipos andaluces, y ha manifestado su firme intención de disputar sus encuentros como local en Málaga, una petición que de momento el máximo organismo del fútbol le sigue negando.

La sombra de la venta y el futuro del club

La inscripción se produce en un contexto de bloqueo en las negociaciones para un cambio de propiedad. Según ha contado la radio pública, Daniel Pastor ha rechazado —por el momento— la posibilidad de traspasar el club a Julián Luna y que el abogado archenero vuelva a ser el máximo dirigente.

Luna, quien pretendía recuperar la gestión de la entidad para trasladar el proyecto a Molina de Segura y contar con Palomeque como entrenador, no ha logrado convencer al actual propietario. Pastor mantiene una postura inamovible: no tiene intención de malvender el club ni de desprenderse de él por una cifra que no considere adecuada, dejando claro que solo una oferta económica de gran relevancia cambiaría su decisión de mantener el control de La Unión Atlético.

En definitiva, el culebrón continúa. El club sigue trabajando para disputar esta temporada en Málaga, mientras que la RFEF tiene claro que es un club de la Región de Murcia y debe jugar aquí. A la espera del siguiente capítulo.